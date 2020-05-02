Прекращены депутатские полномочия дочери Нурсултана Назарбаева
Указ о прекращении полномочий спикера Сената Казахстана Дариги Назарбаевой подписал президент республики Касым-Жомрат Токаев.
Фото: ТАСС / Ковалев Петр
Прекращены депутатские полномочия дочери Нурсултана Назарбаева Дариги Назарбаевой. Указ о прекращении полномочий спикера Сената Казахстана подписал президент республики Касым-Жомрат Токаев.
«Указом главы государства прекращены полномочия депутата Сената парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны», — говорится в документе.
Указом Главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны— Ақорда Баспасөз қызметі (@AkordaPress) May 2, 2020
Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева доктор политических наук Дарига Назарбаева занимала пост председателя парламента республики с 20 марта 2019 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как президент РФ Владимир Путин охарактеризовал отношения России и Казахстана.
Читайте также
35%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?