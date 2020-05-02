Указ о прекращении полномочий спикера Сената Казахстана Дариги Назарбаевой подписал президент республики Касым-Жомрат Токаев.

Прекращены депутатские полномочия дочери Нурсултана Назарбаева

Фото: ТАСС / Ковалев Петр

Прекращены депутатские полномочия дочери Нурсултана Назарбаева Дариги Назарбаевой. Указ о прекращении полномочий спикера Сената Казахстана подписал президент республики Касым-Жомрат Токаев.

«Указом главы государства прекращены полномочия депутата Сената парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны», — говорится в документе.

Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева доктор политических наук Дарига Назарбаева занимала пост председателя парламента республики с 20 марта 2019 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как президент РФ Владимир Путин охарактеризовал отношения России и Казахстана.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
ТОП-4 знаков зодиака среди мужчин, которые не славятся интеллектом

Последние новости

10:58
ТОП-5 самых дешевых автомобилей в России в 2020 году
10:40
ТОП-5 имен для девочек со счастливой судьбой
10:31
Прекращены депутатские полномочия дочери Нурсултана Назарбаева
10:31
«Пожара не было»: гендиректор «Доброфлота» о ЧП на плавбазе в Находке
10:20
«Просто копия!» — в сети нашли двойника Кардашьян
10:10
Выявлена ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология

Сейчас читают

Выявлена ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология
ТОП-4 знаков зодиака среди мужчин, которые не славятся интеллектом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок