«Стратегический альянс»: Путин охарактеризовал отношения России и Казахстана

У России и Казахстана сложился стратегический альянс, который продолжает успешно развиваться. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, приехавшим, чтобы выступить в Московском государственном университете.

Приветствуя гостя, российский лидер поблагодарил его за заботу о своих «детищах», в частности ЕврАзЭс.

«Спасибо, что не забываете ваши детища, к которым я, безусловно, отношу не только создание современного Казахстана, но и инициированные Вами процессы интеграции на постсоветском пространстве. В конечном итоге это выразилось в создании Евразийского экономического союза», - сказал Владимир Путин.

Говоря об отношениях между двумя странами, президент России отметил, что они развиваются успешно.

«С вашей подачи у нас сложился стратегический, абсолютно стратегический альянс, стратегическое партнерство между Россией и Казахстаном, и это партнерство успешно развивается. У нас продолжается политический диалог, мы регулярно встречаемся с Президентом Токаевым, у нас ритмично работают правительства», - констатировал Путин.

Он также добавил, что товарооборот между Россией и Казахстаном в 2019 году вырос более чем на 19,5% и составил почти 20 миллиардов долларов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в мае 2019 года по инициативе Владимира Путина Нурсултан Назарбаев стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета — главного наднационального органа ЕврАзЭс.