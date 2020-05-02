В России на 2 мая зарегистрировано более 124 тысяч случаев коронавируса
За последние сутки в РФ подтверждено 9 623 новых случая коронавируса в 83 регионах. Карту распространения заболевания в РФ смотрите на 5-tv.ru.
Фото: Известия / Сергей Коньков
По данным Оперативного штаба, на 2 мая в России зарегистрировано в общей сложности 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. За истекшие сутки было выявлено 9623 новых случая инфицирования COVID-19 в 83 регионах. Из них 46,6% не имели клинических проявлений болезни. Карту распространения заболевания в РФ смотрите на 5-tv.ru.
Распространение по субъектам:
Москва — 5358
Московская область — 807
Санкт-Петербург — 323
Нижегородская область — 320
Мурманская область — 143
Республика Дагестан — 109
Рязанская область — 98
Республика Башкортостан — 92
Тульская область — 88
Республика Северная Осетия — 85
Свердловская область — 81
Ростовская область — 80
Краснодарский край — 79
Брянская область — 73
Курская область — 69
Республика Татарстан — 66
Ярославская область — 64
Владимирская область — 60
Калужская область — 59
Тамбовская область — 54
Красноярский край — 50
Чувашская Республика — 49
Саратовская область — 48
Тверская область — 46
Ленинградская область — 46
Волгоградская область — 46
Республика Ингушетия — 45
Кабардино-Балкарская Республика — 45
Смоленская область — 44
Калининградская область — 43
Ямало-Ненецкий АО — 43
Новосибирская область — 43
Самарская область — 41
Республика Мордовия — 37
Белгородская область — 36
Воронежская область — 36
Липецкая область — 35
Республика Саха (Якутия) — 34
Пензенская область — 33
Орловская область — 32
Кировская область — 32
Пермский край — 32
Ульяновская область — 32
Ивановская область — 31
Республика Марий Эл — 31
Челябинская область — 30
Хабаровский край — 29
Республика Бурятия — 28
Алтайский край — 28
Астраханская область — 27
Архангельская область — 25
Новгородская область — 25
Ставропольский край — 25
Приморский край — 25
Псковская область — 24
Республика Калмыкия — 23
Оренбургская область — 22
Чеченская Республика — 21
Забайкальский край — 21
Тюменская область — 16
Вологодская область — 15
Костромская область — 14
Карачаево-Черкесская Республика — 14
Кемеровская область — 14
Ханты-Мансийский АО — 9
Республика Хакасия — 9
Омская область — 9
Республика Крым — 8
Республика Карелия — 7
Республика Коми — 7
Удмуртская Республика — 7
Иркутская область — 7
Томская область — 5
Амурская область — 5
Камчатский край — 5
Курганская область — 4
Магаданская область — 4
Республика Адыгея — 3
Еврейская АО — 3
Чукотский АО — 3
Республика Алтай — 2
Республика Тыва — 1
г. Севастополь — 1
За прошедшие сутки зафиксировано 57 летальных исходов пациентов с коронавирусом, полностью выздоровели 1 793 человека. За весь период распространения коронавируса в РФ зафиксировано 1 222 летальных исхода, излечились от опасной инфекции 15 013 человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что выявлена аномальная патология, ведущая к смерти при коронавирусе.
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