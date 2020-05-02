Выявлена ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология

Ирландские ученые провели соответствующее исследование.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Knut Niehus via ww; Reuters

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Эпидемия коронавируса

Специалисты Ирландского центра сосудистой биологии выявили ведущую к смерти при коронавирусе аномальную патологию. Соответствующее исследование проводилось совместно с учеными Королевского колледжа хирургов, сообщает EurekAlert!.

Эксперты пришли к заключению, что к летальному исходу пациентов приводит нетипичная свертываемость крови. Больные с подобным синдромом тяжелее других переносили последствия инфицирования COVID-19 и в результате оказывались в реанимации.

Помимо пораженных коронавирусной пневмонией альвеол, в ходе исследования ученые обнаружили в легких пациентов сотни микротромбов. Специалисты отметили, что данные отклонения не встречаются при других типах инфекций.

Исследователи уверены, что именно нарушение свертываемости крови обуславливает возникновение гипоксии у больных COVID-19. Кроме того, эксперты назвали данную патологию причиной увеличения риска развития инсульта или инфаркта.

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