Выявлена ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология

Специалисты Ирландского центра сосудистой биологии выявили ведущую к смерти при коронавирусе аномальную патологию. Соответствующее исследование проводилось совместно с учеными Королевского колледжа хирургов, сообщает EurekAlert!.

Эксперты пришли к заключению, что к летальному исходу пациентов приводит нетипичная свертываемость крови. Больные с подобным синдромом тяжелее других переносили последствия инфицирования COVID-19 и в результате оказывались в реанимации.

Помимо пораженных коронавирусной пневмонией альвеол, в ходе исследования ученые обнаружили в легких пациентов сотни микротромбов. Специалисты отметили, что данные отклонения не встречаются при других типах инфекций.

Исследователи уверены, что именно нарушение свертываемости крови обуславливает возникновение гипоксии у больных COVID-19. Кроме того, эксперты назвали данную патологию причиной увеличения риска развития инсульта или инфаркта.

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