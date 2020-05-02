Рэпер опубликовал в соцсети фото с детьми и показал, как плавает в собственном бассейне.

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Фото, видео: Instagram @iamgeegun

Похоже, Оксана Самойлова сжалилась над скандально известным супругом Джиганом и пустила его домой. Рэпер, находившийся до этого в рехабе, опубликовал в Instagram кадры того, как он плавает в бассейне. Подписчики сразу узнали локацию, в которой было сделано видео — подмосковный особняк, принадлежащий исполнителю.

«Так, 2 мая 2020-го — сезон купания открыт!» — продекламировал музыкант и нырнул в прозрачную воду.

Чуть позже Джиган разместил в соцсети фотографию, на которой позирует в окружении трех дочек, держа на руках своего маленького сына. Малышки и отец семейства на снимке выглядят по-настоящему счастливыми.

«Время семьи», — подписал пост знаменитость.

Instagram @iamgeegun

Сейчас поклонники гадают — неужели Оксана Самойлова простила супругу неадекватное поведение и измены, и решила вернуть все на круги своя? Или рэпера отпустили из лечебницы только на майские праздники и совсем скоро он вернется под надзор медперсонала?

«Джига в курсе, что Оксана подает на развод?»

«Вымолил прощение?»

«Она его поплавать пустила»;

«Похоже, ему лучше стало»;

«Так и не поняла, они опять вместе?» — написали фолловеры.

Джиган и Оксана Самойлова пока никак не прокомментировали ситуацию.

Напомним, после того, как в семье родился четвертый ребенок, рэпер «пустился во все тяжкие» — начал курить, употреблять алкоголь и запрещенные вещества, материться при детях и вообще вести себя неадекватно. В результате его поместили на лечение в рехаб.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что супруга Джигана Оксана Самойлова, заявившая о решении развестись из-за неадекватного поведения возлюбленного, вновь напомнила музыканту о его проступках.

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