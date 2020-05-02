Вице-президенту Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России было 78 лет

Скончался раввин Зиновий Коган

Фото: ТАСС / Смертин Павел

Умер вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России (КЕРООР) раввин Зиновий Коган. Религиозный деятель скончался 1 мая на 79-м году жизни. О смерти Зиновия Когана в Fasebook сообщил его сын Илья.

«Вчера Зиновия Львовича Когана не стало, инсульт», — написал сын покойного.

Зиновий Коган родился 6 декабря 1941 года в селе Чесноковка Алтайского края в еврейской религиозной семье. Он обосновал первую в СССР реформистскую общину «Гинейни» в 1989 году. С 1997-го был председателем Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений России. В октябре 2011 года назначен вице-президентом КЕРООР по связям с государственными, общественными и религиозными организациями.

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