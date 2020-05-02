Актриса Агата Муцениеце представила фанатам своего «настоящего мужчину». В своем профиле в Instagram девушка выложила пост с совместной фотографией с крестным отцом — Никитой Хрущевым. Агата поздравила родственника с днем рождения и рассказала подписчикам, что он стал для нее настоящей опорой в жизни.

«С днем рождения тебя, папа Ника! Ты с самого моего детства, мое плечо опоры, самый лучший крестный, настоящий мужчина, авантюрист и просто пример того, как надо любить жизнь! В этом странном году, пожелаю тебе НЕ БОЛЕТЬ, все остальное будет! С днем Рождения!!!!!» — написала актриса (пунктуация и орфография автора сохранены — Прим.ред.).

Instagram @agataagata

Поклонники Агаты присоединились к поздравлению и вспомнили про совместные челленджи актрисы с ее крестным отцом.

«С днем рождения, крестного! Здоровья, благополучия и Мирного неба над головой»;

«Он клевый! С Днем Рождения! Здоровья!»;

«От души поздравляю! Ваш папа Ника очень крутой! Всегда жду влогов с ним, особенно где вы соревнуетесь», — отметили фанаты.

Агата Муцениеце замужем за актером Павлом Прилучным. Супруги познакомились много лет назад на съемках популярного российского сериала «Закрытая школа». Однако в последние годы их брак начал трещать по швам. В феврале этого года пара официально заявила, что планирует развестись. В Instagram они признались, что это решение обоюдное и попросили подписчиков отнестись к нему с пониманием.

Недавно Агата рассказала фанатам в своем профиле, что Павел выгнал ее с детьми (сын Тимофей и дочка Мия — Прим.ред.) на улицу и отобрал мобильный телефон. Актриса призналась, что супруг уже десять дней поднимает на нее руку и злоупотребляет алкоголем. Несколько дней назад Муцениеце выложила в Instagram трогательный стих, где признала Прилучному в любви и попросила прощения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Прилучный и Муцениеце поделили имущество.