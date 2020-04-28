«Прости меня. Я подвела»: Муцениеце посвятила пронзительные стихи Прилучному

Актриса ошеломила поклонников необычным письмом к супругу, в котором принесла извинения и призналась в любви.

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Фото, видео: Instagram @agataagata

Необычное письмо Агаты Муцениеце к супругу Павлу Прилучному растрогало и одновременно шокировало многих поклонников звездной пары. Актриса опубликовала на своей странице в Instagram стихи, в которых донесла «честнейшее послание, признание».

В строчках Муцениеце называет мужа бывшим, родным, но не своим, и утверждает, что это сообщение не дойдет до адресата. Звезда намекает, что адресатом в этом случае выступает душа отца ее детей, и достучаться до нее она не сможет. В самой пронзительной части стихотворения обвинявшая благоверного в рукоприкладстве Агата признается Павлу в любви и просит прощения.

Instagram @agataagata

«Люблю… Тебя люблю…

Всегда, везде

Назло всему…

Прости меня…

Я подвела.

Прости меня,

Что не смогла.

Прости,

Что не уберегла…

Прости,

Что первой, не пришла.

Прости… И слезы отпусти…» — пишет звезда.

В чем она подвела Прилучного и чего не смогла, поклонникам остается гадать.

В феврале супруги объявили о разводе и разъехались, однако позже воссоединились на время пандемии. Это совместное проживание в итоге вновь привело к скандалу. По словам артистки, ее муж ушел в запой, поднял на нее руку и выгнал с детьми из дома. Сам Прилучный не давал по этому поводу комментариев. Некоторые коллеги встали на его защиту и не поверили словам Муцениеце.

Ранее 5-tv.ru разбирался в вопросе: Муцениеце обвинила Прилучного в рукоприкладстве. Правда это или пиар-ход?

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