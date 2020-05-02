Два шестилетних брата погибли, выпав из окна 11-го этажа в Москве

Два шестилетних мальчика разбились насмерть, выпав из окна квартиры на 11-м этаже в Москве. Трагедия произошла на улице Талалихина в центре столицы.

Как стало известно 5-tv.ru, дети скончались на месте до приезда скорой. Обстоятельства происшествия уточняются. По предварительной информации, случившееся — трагическая случайность. Известно, что погибшие были братьями.