Как в крутом боевике: полицейский открыл огонь по автомобилю нетрезвого гонщика в Пскове

Сотрудник ГИБДД произвел предупредительный выстрел в воздух, но лихач лишь сильнее вдавил педаль газа.

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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; ГИБДД Псковской области

Сотруднику ГИБДД в Пскове пришлось открыть огонь из табельного пистолета по автомобилю нарушителя, чтобы добиться его остановки.

На кадрах видно, как патрульный автомобиль ГИБДД преследует кроссовер Nissan Qashqai. Через громкоговоритель правоохранители требуют, чтобы водитель остановился. В ответ на это он только сильнее жмет на газ.

В итоге один из дорожных полицейских сначала устно предупреждает о готовности открыть огонь, а затем делает предупредительный выстрел в воздух. Вскоре он начинает стрелять по колесам иномарки.

Псковское издание «ПЛН» сообщает со ссылкой на ГИБДД, что в результате Nissan Qashqai удалось остановить. За рулем находился 54-летний мужчина, от которого сильно пахло алкоголем. От медицинского освидетельствования водитель отказался.

В отношении жителя Пскова составили два административных протокола: об отказе остановиться по требованию дорожной полиции (статья 12.25 КоАП РФ) и отказе от прохождения медосвидетельствования (статья 12.26 КоАП РФ). Суммарно по этим статьям нарушителю грозит до 830 тысяч рублей штрафа и до двух лет лишения водительских прав.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полицейским пришлось стрелять при задержании торговцев неисправными ИВЛ под Москвой. Оперативники вышли на банду в роли покупателей.

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