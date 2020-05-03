Вечеринка-разочарование: тусовщики Петербурга перебрались с парковки на набережную
Многие из участников сборища под открытым небом приехали из других городов, несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Дрифт-вечеринка второго дня явно не удалась. В ночь с 1 на 2 мая на парковке собрались порядка 100 автовладельцев, которые устроили шумную тусовку — занимались дрифтом, курили кальян, танцевали. В ночь на 3 мая, несмотря на теплую погоду в Северной столице и ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции, картина несколько изменилась. Еще днем правоохранители перекрыли парковку, часть из тех, кто планировал продолжить веселье разъехалась по домам, другие — обосновались на набережной — примерно человек 40. И если сегодня обошлось без дрифта, то кальянщики все же решили не отменять запланированное.
«Мы не можем сидеть дома, потому что нас задрало. И это в конечном итоге отразится на нашей психике, и мы не хотим в этом участвовать» — пояснил один из отдыхающих Тигран Мотивосян.
Выяснилось, что многие молодые люди вообще приехали из других городов для того, чтобы поучаствовать в «открытии дрифт-сезона». По словам жителя Оренбурга, о вечеринке он узнал из социальных сетей и захотел принять в ней участие, однако его ждало разочарование.
«Мы неместные. Приехали посмотреть. Вчера говорили, что тут так весело. Мы из Оренбурга. Разочаровались, сейчас домой поедем», — сказал юноша.
Сотрудники ГИБДД останавливали каждую вторую машину и проверяли документы у автовладельцев, припарковавших свои машины на набережной. По словам инспектора, нарушителей в этот вечер нашлось немало. У одного из водителей, например, не оказалось при себе водительского удостоверения и паспорта.
Ближе к 1 часу ночи, видимо, устав от пристального надзора, молодые люди разъехались, набережная опустела, а на асфальте остались горы мусора.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что власти Петербурга намерены проверить ролик с вечеринкой под открытым небом. Ее участникам грозит административная ответственность.
В связи с распространением COVID-19 в Северной столице введены ограничительные меры. В городе на Неве действуют запреты на посещение общественных пространств, а также курение кальяна и работу точек общепита.
Жителям рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.
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