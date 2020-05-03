Власти Петербурга изучат ролики с масштабной автотусовкой на Крестовском острове

Ранее 5-tv.rtu публиковал видео с вечеринки под открытым небом, на которой собрались порядка 100 автовладельцев.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Петербургские власти намерены выяснить подробности об автотусовке на парковке у стадиона «Газпром Арена». Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с вечеринки под открытым небом.

«По факту публикации будет проведено разбирательство», — сообщили в городском комитете по законности и правопорядку РИА Новости.

На Крестовском острове в ночь с 1 на 2 мая собрались порядка 100 автовладельцев. Пока одни демонстрировали возможности своих машин, другие общались, танцевали и даже курили кальян.

Участников мероприятия могут привлечь к административной ответственности.

Как стало известно 5-tv.ru, в данный момент выезд на парковку перед стадионом перекрыт правоохранителями, там же дежурит ОМОН. Однако некоторая часть автовладельцев переместилась на набережную.

Напомним, в Петербурге в рамках ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса действует режим самоизоляции по 11 мая включительно.

По последним данным, в Северной столице 4 734 зараженных COVID-19, умерли — 33 человека, выздоровели — 887.

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