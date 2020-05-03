Как во время беременности: Слава призналась, что поправилась в период самоизоляции

Артистка рассказала в Instаgrаm, что когда вынашивала малышку, весила столько же, сколько сейчас.

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Фото, видео: Instagram @nastya_slava

Известная российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) рассказала в Instagram, как изменилась ее фигура в период самоизоляции. Звезда призналась, что поправилась, причем настолько, что ее вес увеличился до того уровня, который был во время беременности.

«Здесь я на седьмом месяце Тонечкой! Вес, как сейчас. Что будет дальше? Изоляция», — пожаловалась светская львица.

В качестве иллюстрации к посту она опубликовала архивный снимок, на котором запечатлена в положении.

Instagram @nastya_slava

Проблемы Славы нашли отклик в сердцах фанаток. Многие признались, что также начали полнеть, а кто-то отметил, что артистка в любом весе будет выглядеть сногсшибательно.

«Судя по танцам в плавках, с фигурой все в порядке!»

«Настенька! Вашу фигуру никакой изоляцией не испортишь! Ешьте на здоровье!»

«Ты в любом весе будешь хороша!»

«Ох, как понимаю вас», — отметили юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что певица Слава в образе женщины-вамп покорила сердца фанатов.

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