Власти Петербурга объяснили очереди из неотложек возле больниц

Власти Санкт-Петербурга объяснили причины возникновения очередей из машин скорой помощи возле городских стационаров. Как сообщил зампред городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана, заторы образовались из-за новой схемы приема больных. Согласно измененному алгоритму, в приемном покое не может находиться более девяти пациентов. В связи этим, остальные вынуждены ждать в скорой.

«Большее количество пациентов в приемном покое размещать нельзя по двум причинам. Первая — нужно избежать контакта больных, и вторая — мы не можем оставить их без медицинского наблюдения. Поэтому пациенты ожидают приема в машине скорой», — цитирует Сарану пресс-служба ведомства.

Зампред городского комитета по здравоохранению также напомнил, что сейчас после каждого пациента проводится обязательная дезинфекция, которая также увеличивает время ожидания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге при городских стационарах создают мобильные бригады медиков, они осматривают пациентов прямо в машине скорой помощи.

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