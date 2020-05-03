«Мы так похожи!» — Киркоров показал своего «брата-близнеца»
Поклонников поразило невероятное сходство короля отечественной поп-музыки и супруга Анны Нетребко.
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Фото, видео: Instagram @fkirkorov
Филипп Киркоров поздравил с днем рождения супруга оперной дивы Анны Нетребко 43-летнего Юсифа Эйвазова. Король отечественной поп-музыки опубликовал в Instagram общую фотографию с именинником. Удивлению фанатов не было предела — оказывается, Киркоров и Эйвазов невероятно похожи. Да и сам певец в поздравительном посте назвал друга своим «братом-близнецом».
«Мой „брат-близнец“ Юсиф! Мы с тобой так похожи, что порой кажется, что выросли в одной семье, нам так легко друг с другом и интересно», — написал поп-король в микроблоге.
Исполнитель отметил, что даже его увлечения совпадают с увлечениями Эйвазова. Оба имеют страсть к моде, шоппингу и хорошей музыке. Филипп Киркоров рассказал, что именинник «подсадил» его на спорт, за что он ему невероятно благодарен.
«Какие успехи мы делаем с тобой и в этом направлении. Результат на лицо! Ну, и на фигуре… Архивное фото говорит само за себя! Надеюсь, что после пандемии мы сделаем фото с „найди десять отличий“, но уже в стройном формате», — написал певец.
Интересно, что Киркоров и Эйвазов родились почти в одно время: поп-король отметил день рождения 30 апреля, а его «брат-близнец» — 2 мая. Правда, у них существенная разница в возрасте — ровно десять лет.
Ранее 5-tv.ru писал, что Филипп Киркоров роскошно отметил свое 53-летие.
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