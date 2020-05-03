«Попал в блудство»: таролог рассказала, чем закончится история с разводом Джигана и Самойловой

Потомственная ведунья, таролог Саона рассказала, чем закончится история взаимоотношений рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой. Пользователи сети уже больше месяца обсуждают возможный развод музыканта, который попал в рехаб из-за неадекватного поведения.

Накануне исполнитель опубликовал фото и видео, сделанные в его загородном особняке. Фанаты решили, что супруга простила мужу злоупотребление запрещенными веществами и измены, и забрала его из лечебницы домой. Мнение экстрасенса по этому поводу подтверждает догадки поклонников звездной пары.

«Карты говорят о том, что их семья сохранится, люди будут до старости лет. У них будет благость, радость. У людей есть хорошая, полноценная семья, долгожданный ребенок. Она сможет вывести своего человека из блудства, так как ее муж попал в блудство. Его нужно обязательно излечить, чем она сейчас и занимается. Для того, чтобы сохранить их брак», — рассказала провидица.

По словам Саоны, у Джигана и Самойловой больше не будет детей, так как у них уже «полноценная семья». К тому же, недавно у пары родился четвертый ребенок — долгожданный сын. Именно после этого радостного события рэпер «пустился во все тяжкие» — начал курить, употреблять алкоголь и запрещенные вещества, материться при детях и вообще вести себя неадекватно. В результате его поместили на лечение в рехаб.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что супруга Джигана Оксана Самойлова, заявившая о решении развестись из-за неадекватного поведения возлюбленного, вновь напомнила музыканту о его проступках.