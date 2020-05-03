Количество заразившихся COVID-19 в России на 2 мая — 124 054 человек! Число погибших — 1 222!

«Попал в блудство»: таролог рассказала, чем закончится история с разводом Джигана и Самойловой

|
Ниса Мурзанаева
18

Накануне рэпер приехал домой, чтобы повидаться с детьми. Фанаты считают, что жена его простила.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana; 5-tv.ru

Потомственная ведунья, таролог Саона рассказала, чем закончится история взаимоотношений рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой. Пользователи сети уже больше месяца обсуждают возможный развод музыканта, который попал в рехаб из-за неадекватного поведения.

Накануне исполнитель опубликовал фото и видео, сделанные в его загородном особняке. Фанаты решили, что супруга простила мужу злоупотребление запрещенными веществами и измены, и забрала его из лечебницы домой. Мнение экстрасенса по этому поводу подтверждает догадки поклонников звездной пары.

«Карты говорят о том, что их семья сохранится, люди будут до старости лет. У них будет благость, радость. У людей есть хорошая, полноценная семья, долгожданный ребенок. Она сможет вывести своего человека из блудства, так как ее муж попал в блудство. Его нужно обязательно излечить, чем она сейчас и занимается. Для того, чтобы сохранить их брак», — рассказала провидица.

По словам Саоны, у Джигана и Самойловой больше не будет детей, так как у них уже «полноценная семья». К тому же, недавно у пары родился четвертый ребенок — долгожданный сын. Именно после этого радостного события рэпер «пустился во все тяжкие» — начал курить, употреблять алкоголь и запрещенные вещества, материться при детях и вообще вести себя неадекватно. В результате его поместили на лечение в рехаб.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что супруга Джигана Оксана Самойлова, заявившая о решении развестись из-за неадекватного поведения возлюбленного, вновь напомнила музыканту о его проступках.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:23
«Попал в блудство»: таролог рассказала, чем закончится история с разводом Джигана и Самойловой
11:11
Журналисты Le Monde предрекли конец лидерству США из-за пандемии коронавируса
10:59
Юлианна Караулова шокировала фанатов небритыми ногами — видео
10:47
В России на 3 мая зарегистрировано более 134 тысяч случаев коронавируса
10:34
Британские ученые нашли новую причину высокой смертности от коронавируса
10:22
«Мы так похожи!» — Киркоров показал своего «брата-близнеца»

Сейчас читают

Британские ученые нашли новую причину высокой смертности от коронавируса
ТОП-5 утренних фраз женщин, которые выводят мужчин из себя
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок