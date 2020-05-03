Водитель хотел обогнать большегруз, но не учел ширину дороги.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ВКонтакте @spb_today; 5-tv.ru

Легковой автомобиль врезался в парадную в Санкт-Петербурге в результате неудачного обгонного маневра. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с моментом происшествия.

На кадрах видно, что легковой автомобиль серого цвета движется по крайней правой полосе. Левее едет грузовик, доставляющий продукты по магазинам. Судя по всему, водитель легкового автомобиля хотел обогнать большегруз, но не учел ширину дороги. Вскоре он выехал на тротуар, после чего влетел в одну из парадных.

Телеканал 78.ru сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что авария произошла у дома № 31 по Измайловскому проспекту. Информация о состоянии водителя уточняется.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с другим ДТП в Петербурге — машина службы доставки еды пробила ограждение посреди дороги в Выборгском районе. Водителя госпитализировали с травмами головы.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:30
«Архивы Санкт-Петербурга» разместили в сети уникальные документы о блокаде Ленинграда
17:18
Высосут всю энергию: специалист по фэн-шуй рассказала о настоящих вампирах среди растений
16:58
«В этом году не было»: Малиновская призналась, что давно живет без секса
16:41
Видео: легковушка, испугавшись грузовика, влетела в парадную в Петербурге
16:30
«Сегодня это только надежда»: Роспотребнадзор озвучил условие ослабления ограничений после 12 мая
16:17
Четверо гостей избили и изнасиловали хозяйку квартиры на Кубани, снимая все на телефон

Сейчас читают

Почему отношения не ладятся? ТОП главных причин по знаку зодиака
Стас Михайлов с женой романтично станцевали под песню Киркорова — видео
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок