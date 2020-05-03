Видео: легковушка, испугавшись грузовика, влетела в парадную в Петербурге

Легковой автомобиль врезался в парадную в Санкт-Петербурге в результате неудачного обгонного маневра. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с моментом происшествия.

На кадрах видно, что легковой автомобиль серого цвета движется по крайней правой полосе. Левее едет грузовик, доставляющий продукты по магазинам. Судя по всему, водитель легкового автомобиля хотел обогнать большегруз, но не учел ширину дороги. Вскоре он выехал на тротуар, после чего влетел в одну из парадных.

Телеканал 78.ru сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что авария произошла у дома № 31 по Измайловскому проспекту. Информация о состоянии водителя уточняется.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с другим ДТП в Петербурге — машина службы доставки еды пробила ограждение посреди дороги в Выборгском районе. Водителя госпитализировали с травмами головы.