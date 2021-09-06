ТОП-9 мужских имен, обладатели которых настоящие лентяи и тунеядцы

Вот ведь как бывает: выходишь замуж за шикарного мужчину, но после свадьбы он вдруг оказывается жутким лентяем, не способным сделать хоть что-нибудь самостоятельно. Как избежать разочарования? Журнал «Лиза» советует обратить внимание на имя молодого человека, который набивается вам в женихи. Оказывается, оно скрывает много тайн.

Завоеватель Александр считает, что достоин решать проблемы только мирового масштаба, но никак не пылесосить ковры или прибивать полочки. Обратите внимание: у него даже нет элементарного набора инструментов. Так что будьте готовы регулярно вызывать «мужа на час».

Одухотворенный Валентин и заботы по дому — разного поля ягоды. Он, конечно, может попытаться помочь возлюбленной уладить конфликт с ЖЭКом… Но вполне возможно, что эти перепалки закончатся трагедией. А вам оно нужно?

Страдалец Вениамин — человек, у которого вечно что-то падает из рук. Безусловно, он верит в собственные силы и день за днем пытается приготовить супруге завтрак или разобраться в шкафу. Вот только все время что-то идет не по сценарию: то яичница сгорит, то моль покусает.

Отважный и целеустремленный Аркадий готов трудиться только за пределами дома. В собственной квартире он предпочитает отдыхать, ну, или, в крайнем случае, имитировать бурную деятельность. Такого придется долго уговаривать вынести мусор, но вот за чипсами и колой в магазин он сбегает с радостью.

Если ваш кавалер — Игорь, переживать не стоит! Он, конечно, не способен прочистить трубу или покрасить стены, но оплатить сие мероприятие готов. Причем отдаст любые деньги, только чтобы результат устроил его супругу. Так что можно смело пользоваться его добротой и под эгидой ремонта прикупить брендовых вещиц.

Истинный романтик Арсений готов среди ночи бежать за мороженым и цветами для любимой, но вот доказать свою готовность к серьезной семейной жизни делом не сможет. Не доводите любимого до истерики и слез… Вы же и сами можете забить вон тот гвоздик?

Хоть имя Владимир в переводе и означает «властелин мира», к домашним обязанностям это никак не относится. Он слишком горд, чтобы тратить ценное время на стирку, глажку или прогулку с собакой. Такой товарищ скорее спрячется за книгой, чем будет помогать любимой. Зато после ее очередной генеральной уборки искренне скажет: «Спасибо!»

Сила Дениса в его блистательном уме! Он как никто другой умеет зарабатывать деньги. Мыслит перспективно, за что и получает ежемесячные премии в размере двойного оклада. Стоит ли обременять такого мужчину мытьем посуды — решать вам. Вот только ничего путно из этого точно не выйдет.

Кавалер по имени Алексей — идеальный любовник и прекрасный слушатель. Да, он постоянно откладывает дела на потом, надеясь, что супруга вскоре отстанет. Но в то же время, после крупной ссоры из-за грязных детских пеленок, этот мужчина поспешит позвонить драгоценной маме, чтобы та пришла на помощь любимой. Разве это не забота? Старается, как может.

Ранее 5-tv.ru назвал ТОП-5 мужских имен, которые наделяют своих обладателей невыносимым характером.