Загорелая Дубцова на фоне бассейна помечтала о жизни без COVID-19
Известная певица в отсутствии концертов продолжает заниматься творчеством.
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Фото, видео: Instagram @dubtsova_official
Звезда российской эстрады, обладательница сильного и проникновенного голоса Ирина Дубцова призналась фанатам: она мечтает вернуться к нормальной жизни, где нет места коронавирусу и другим болезням.
Поддавшись эмоциональному порыву, певица сделала пост в Instagram, к которому прикрепила собственное фото в ярком купальнике на фоне огромного бассейна, а также в описание добавила маленькое, но колкое четверостишие.
«А могло быть все сейчас иначе:
Вирус — мне приснился. Я — на даче…
И одна проблема — не сгореть!
А не «кризис» и «не заболеть», — высказалась звезда.
Поклонники Ирины, прочитав послание, поспешили поинтересоваться, все ли в порядке с настроением звезды? Ведь она редко дает волю эмоциям, зачастую скрывая печаль и тоску за милой улыбкой. К сожалению, на прямые вопросы Дубцова не ответила, поэтому фолловерам пришлось успокаивать ее философскими фразами.
«Терпенье открывает путь победам, Ирочка! Нам всем сейчас тяжело…»;
«Используй время во благо: пиши песни, радуй нас!»
«Ждать — это самое трудное. Но что еще нам остается?»
«Люблю, обожаю и восхищаюсь! Ирочка, все будет хорошо!» — поспешили утешить артистку поклонники.
Ранее 5-tv.ru рассказал, кто предлагал Ирине Дубцовой миллион евро за ночь любви.
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