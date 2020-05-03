Загорелая Дубцова на фоне бассейна помечтала о жизни без COVID-19

Звезда российской эстрады, обладательница сильного и проникновенного голоса Ирина Дубцова призналась фанатам: она мечтает вернуться к нормальной жизни, где нет места коронавирусу и другим болезням.

Поддавшись эмоциональному порыву, певица сделала пост в Instagram, к которому прикрепила собственное фото в ярком купальнике на фоне огромного бассейна, а также в описание добавила маленькое, но колкое четверостишие.

«А могло быть все сейчас иначе:

Вирус — мне приснился. Я — на даче…

И одна проблема — не сгореть!

А не «кризис» и «не заболеть», — высказалась звезда.

Instagram @dubtsova_official

Поклонники Ирины, прочитав послание, поспешили поинтересоваться, все ли в порядке с настроением звезды? Ведь она редко дает волю эмоциям, зачастую скрывая печаль и тоску за милой улыбкой. К сожалению, на прямые вопросы Дубцова не ответила, поэтому фолловерам пришлось успокаивать ее философскими фразами.

«Терпенье открывает путь победам, Ирочка! Нам всем сейчас тяжело…»;

«Используй время во благо: пиши песни, радуй нас!»

«Ждать — это самое трудное. Но что еще нам остается?»

«Люблю, обожаю и восхищаюсь! Ирочка, все будет хорошо!» — поспешили утешить артистку поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто предлагал Ирине Дубцовой миллион евро за ночь любви.