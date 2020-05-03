Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова не перестает поражать окружающих своей естественной красотой и обаянием. Кажется, 23-летняя модель стала настоящим эталоном женственности для современной молодежи. По крайней мере, об этом не устают повторять поклонники знаменитой семьи.

На сей раз они пришли в бурный восторг от недавней фотосессии Алены, где звезда позировала в белоснежном корсете и облегающих шортиках, подчеркивающих ее идеальные формы.

«Сияй!» — вот так просто и лаконично подписала свежий пост супруга внука Примадонны.

Instagram @alenaakrasnova

Конечно, пройти мимо такой ослепительной красотки пользователи сети не смогли и в считанные минуты после обнародования фото и видео завалили любимицу комплиментами. Необычный образ девушки оценила даже певица Наталья Подольская — супруга отца Никиты Преснякова.

«Алена, вы невероятно красивая!»

«Икона стиля!»

«Просто секс! Бомбическая девушка!»

«Бесподобная! Жаль, что ты досталась Никите… Я бы тебя сильно любил!» — высказались фолловеры в комментариях.

Ранее 5-tv.ru показал, как на самом деле выглядит Алена Краснова без макияжа.