«Икона стиля!» — жена внука Пугачевой похвасталась фигурой в корсете и шортиках
Юная модель еще раз доказала, что ее красоте и обаянию можно только позавидовать.
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Фото, видео: Instagram @alenaakrasnova
Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова не перестает поражать окружающих своей естественной красотой и обаянием. Кажется, 23-летняя модель стала настоящим эталоном женственности для современной молодежи. По крайней мере, об этом не устают повторять поклонники знаменитой семьи.
На сей раз они пришли в бурный восторг от недавней фотосессии Алены, где звезда позировала в белоснежном корсете и облегающих шортиках, подчеркивающих ее идеальные формы.
«Сияй!» — вот так просто и лаконично подписала свежий пост супруга внука Примадонны.
Конечно, пройти мимо такой ослепительной красотки пользователи сети не смогли и в считанные минуты после обнародования фото и видео завалили любимицу комплиментами. Необычный образ девушки оценила даже певица Наталья Подольская — супруга отца Никиты Преснякова.
«Алена, вы невероятно красивая!»
«Икона стиля!»
«Просто секс! Бомбическая девушка!»
«Бесподобная! Жаль, что ты досталась Никите… Я бы тебя сильно любил!» — высказались фолловеры в комментариях.
Ранее 5-tv.ru показал, как на самом деле выглядит Алена Краснова без макияжа.
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