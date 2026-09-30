Fox News сообщил о росте популярности «русской математики» в США

Американцы увлеклись «русской математикой». Специальные занятия посещают даже 6-летние школьники. Об этом сегодня сообщил телеканал Fox News.

Принципиальное отличие именно нашей школы в том, что дети не просто учатся считать или зубрят формулы. Их учат думать, самостоятельно искать решения.

Родители сравнивают такие занятия со спортивными секциями, с тем лишь отличием, что тренируется мозг, а не мышцы. Эта методика появилась еще в Советском Союзе, и вот в ХХI веке пригодилась США.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в США запустили систему, аналогичную «Госуслугам», спустя 17 лет после России. Теперь граждане США смогут получать различные государственные услуги, не переходя между сайтами разных ведомств. Платформа будет использовать искусственный интеллект для упрощения взаимодействия с пользователями. Федеральные агентства должны интегрировать свои онлайн-сервисы в этот портал, при этом сохраняя контроль над своими базами данных и государственными архивами.

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