В центре Омска перевернулся автомобиль «скорой помощи»
Авария с медиками произошла в квартале Городок Водников.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака
Путин присвоил звание Герой Труда пятерым россиянам
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 апреля, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 мая
«Так держать!» — Фадеев похудел за месяц еще на десять килограммов
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ /Алексей Майшев, ВКонтакте @chp55
Автомобиль «скорой помощи» перевернулся после столкновения с «легковушкой» в центре Омска. ДТП произошло вечером в квартале Городок Водников.
Обстоятельства аварии уточняются. Был ли в нем пациент или только медики пока не известно.
Читайте также
71%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?