Авария с медиками произошла в квартале Городок Водников.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ /Алексей Майшев, ВКонтакте @chp55

Автомобиль «скорой помощи» перевернулся после столкновения с «легковушкой» в центре Омска. ДТП произошло вечером в квартале Городок Водников.

Обстоятельства аварии уточняются. Был ли в нем пациент или только медики пока не известно.

В центре Омска перевернулся автомобиль «скорой помощи»

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ВКонтакте @chp55

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