🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Сегодня, 4 мая, растущая Луна находится в знаке Весы. Подходящее время для отдыха после напряженной работы и делового сотрудничества.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 4 мая, растущая Луна находится в знаке Весы и создает подходящее время для отдыха после напряженной работы и делового сотрудничества.

♈ Овен

В вашей голове звучат два голоса. Один говорит: «Ты сможешь», а другой лишает желания сделать следующий шаг. Вопрос в том, к какому из них вы прислушаетесь. Только вы в силах освободить себя из собственной тюрьмы. Пора отпустить старую парадигму.

Космический совет: рискните и не пожалеете.

♉ Телец

Боль не покинет, пока вы не признаете, что испытываете ее. Не бегите от нее, а прочувствуйте. Отрицание — не выход из подобных ситуаций. Боль можно заглушить искусственными средствами — это даст передышку. Но они не помогут справиться с тревогой в дальнейшем.

Космический совет: встаньте на путь исцеления.

♊ Близнецы

Ваше шестое чувство сильно как никогда. Прислушайтесь к нему. Постарайтесь уловить сообщения, которые отсылает вам подсознание через символы и знаки. Для этого вам не нужен экстрасенс. Отстраните эмоции и сосредоточьтесь на поиске баланса.

Космический совет: слушайте, что говорит вам подсознание.

♋ Рак

Рядом с вами может появиться бывший. Скорее всего, он уверит вас, что изменился, и предложит начать все заново. Но учтите: человеческие парадигмы остаются прежними. Вы заслуживаете, чтобы вас чтили и уважали, видели и слышали. Не стоит давать шанс тому, от кого с удовольствием ушли.

Космический совет: помните о самоуважении.

♌ Лев

У вас все налаживается на работе. Вселенная делает это не затем, чтобы улучшить ваше материальное положение или поднять ваш статус. Оно дается для того, чтобы вы сделали шаг навстречу мечте и использовали свои силы для блага человечества. То, что нужно вам, поможет и другим.

Космический совет: используйте силу для высшего блага.

♍ Дева

Не можете с ним и не можете без него — вечная история. Возможно, вы давно знаете, как поступить, но боитесь решиться. Пришло время отредактировать сценарий собственной жизни. Для этого нужно проявить жесткость. Если кто-то не заслуживает места в новом повествовании, его лучше отпустить.

Космический совет: сбросьте балласт, который не дает вам двигаться дальше.

♎ Весы

Вам не помешает больше романтики. В последнее время вы могли отдалиться от любимого человека из-за того, что погружались в себя. Теперь пора расслабиться и насладиться друг другом. Не исключено, что в вашу жизнь ворвется кто-то из прошлого. Позвольте себе обратиться на него внимание.

Космический совет: настройтесь на любовь и романтику.

♏ Скорпион

Мир в ожидании, но вы не ждете у моря погоды и стараетесь извлечь максимальную пользу из самоизоляции. Вы усердно работаете в надежде что-то доказать себе и другим. Однако в этом нет необходимости. Лучше прислушайтесь к ритму своего тела.

Космический совет: прислушайтесь к себе.

♐ Стрелец

Ваш конкурент — вы сами. Прекратите сравнить свой успех с чужим и не внушайте себе, что ваш поезд ушел. Вы движетесь к желаемому пункту назначения в нужном темпе. Замените зависть любовью, а беспокойство смелостью. С течением времени вы поймете, что все идет как должно.

Космический совет: поверьте, что находитесь там, где нужно.

♑ Козерог

Вам по силу придать своей мечте осязаемую форму. Не позволяйте окружающим вас людям и обстоятельствам убедить вас в обратном. Привлеките силы свои и чужие, заручитесь поддержкой, и сможете встать на верный путь.

Космический совет: поработайте над планом действий.

♒ Водолей

Вселенная сулит вам успех и прорыв. То, что когда-то вы считали далеким сном, теперь может проявиться в реальности. Вы прошли долгий путь и заслужили награду. Вскоре вас ждет новая любовь, баланс и гармония.

Космический совет: не упустите важный момент.

♊ Рыбы

Есть люди, которые приходят в вашу жизнь, чтобы поднять настроение, добавить вам позитива и радостных моментов. А есть друзья, которые знают вас настоящим и призывают показать ваше истинное Я миру. Прислушайтесь к этим друзьям. Пробудите в себе то, что скрыто.

Космический совет: пробудите в себе истинную силу.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 мая.

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