🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 4 мая, растущая Луна находится в знаке Весы и создает подходящее время для отдыха после напряженной работы и делового сотрудничества. ♈ Овен

В вашей голове звучат два голоса. Один говорит: «Ты сможешь», а другой лишает желания сделать следующий шаг. Вопрос в том, к какому из них вы прислушаетесь. Только вы в силах освободить себя из собственной тюрьмы. Пора отпустить старую парадигму.

Космический совет: рискните и не пожалеете.

♉ Телец

Боль не покинет, пока вы не признаете, что испытываете ее. Не бегите от нее, а прочувствуйте. Отрицание — не выход из подобных ситуаций. Боль можно заглушить искусственными средствами — это даст передышку. Но они не помогут справиться с тревогой в дальнейшем.

Космический совет: встаньте на путь исцеления.

♊ Близнецы

Ваше шестое чувство сильно как никогда. Прислушайтесь к нему. Постарайтесь уловить сообщения, которые отсылает вам подсознание через символы и знаки. Для этого вам не нужен экстрасенс. Отстраните эмоции и сосредоточьтесь на поиске баланса.

Космический совет: слушайте, что говорит вам подсознание.

♋ Рак

Рядом с вами может появиться бывший. Скорее всего, он уверит вас, что изменился, и предложит начать все заново. Но учтите: человеческие парадигмы остаются прежними. Вы заслуживаете, чтобы вас чтили и уважали, видели и слышали. Не стоит давать шанс тому, от кого с удовольствием ушли.

Космический совет: помните о самоуважении.