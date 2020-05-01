Светская львица осудила тех, что подверг ведущую критике.

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Фото, видео: Instagram @victoriabonya

Травля Регины Тодоренко в соцсетях возмутила ее коллегу Викторию Боню. Масштабный буллинг звезды «Орла и решки» не прекращается неделю после ее неосторожного высказывания в интервью о том, что жертвы домашнего насилия сами виноваты в произошедшем с ними. «Что ты сделала для того, чтобы муж тебя не бил?» — порассуждала телеведущая, после чего лишилась звания «Женщины года» по версии Glamour и рекламных контрактов.

Боня записала пятиминутное обращение в Instagram к хейтерам Тодоренко, в котором сравнила осуждающих с гиенами, призвала остановить поток негатива и проявить человеческие качества: любовь, милосердие, умение прощать. По ее мнению, Регина неудачно подобрала слова, высказывая здравую мысль.

«Если что-то происходит, мы сами притягиваем это в свою жизнь. Иногда женщины ведут себя так, что думаешь: „Боже мой, как мужчина это еще терпит?“. Такое тоже бывает, мы провоцируем, мы можем это делать. Прекрасно понимаю боль многих женщин, которых это (домашнее насилие — Прим.ред.) действительно коснулось. Но хуже все-таки нести роль жертвы», — сказала Виктория.

Instagram @victoriabonya

Многие похвалили блогера за проявление объективности и мудрые высказывания. Однако и ей «досталось» от пользователей Instagram. Отдельные посетители страницы девушки припомнили ей синяки под глазами в 2011 году. Звезда утверждала и продолжает настаивать, что ни одни мужчина никогда ее не бил, а гематомы стали результатом удаления грыж под глазами, уточняет «Эксперсс газета».

Ранее 5-tv.ru писал, что Топалов жестко ответил хейтерам Тодоренко.

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