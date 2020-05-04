Звезда Comedy Woman опровергла любовную связь с рэпером.

Ангарская готовит совместный проект с Птахой после победы в «Последнем герое»

Фото: Instagram @nadezhdaanga

Телешоу «Последний герой. Зрители против звезд» сдружило его участников — Надежду Ангарскую и Давид Нуриева, известного как рэпер Птаха. Обе звезды дошли до финала, где победу присудили резидентке Comedy Woman. Однако на этом их общение не закончится, пишет сайт KP.RU. Как рассказала победительница, на острове они обсуждали запись трека. Она уверена, что после отмены режима самоизоляции у них появится совместный проект.

При этом Ангарская опровергла слухи об их романе с рэп-исполнителем.

«У нас приятельские отношения, мы даже в Москве живем неподалеку друг от друга. Но пока в гости нельзя ходить», — сказала Надежда.

В ожидании сотрудничества с Птахой дама занимается созданием клипа на песню по мотивам «Последнего героя». Так что ей чем заняться во время пребывания дома.

Ранее 5-tv.ru писал, как Надежда Ангарская победила в «Последнем герое».

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