Не может быть! Как Надежда Ангарская победила в «Последнем герое»
Звезда Comedy Woman превзошла всех мужчин, с которыми оказалась в финале.
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Фото, видео: Instagram @nadezhdaanga
Несколько месяцев телезрители с интересом наблюдали за испытаниями участников восьмого сезона шоу «Последний герой». До финала дошли только самые храбрые: инвестор Игорь Жук, дояр из села Дмитрий Павлюк, звезда Comedy Woman Надежда Ангарская, а также рэпер Птаха, пишет Teleprogramma.pro.
Долгое время фанатам казалось, что лидирует Павлюк, однако завершающий выпуск удивил поклонников программы неожиданными итогами. Победительницей шоу стала Надежда Ангарская.
На своей странице в Instagram она рассказала, что ей помогло собраться с силами и взять волю в кулак.
«Спасибо моей маме! Спасибо ей за то, что она сделала: согласилась приехать с Давидом. Для меня ее приезд стал толчком, пинком, стимулом идти дальше. <…> Когда я увидела маму, я спросила у нее: „Мам, что дальше?“ Она ответила: „Не вздумай сдаваться, иди до конца“. И я для себя поняла, что сдаваться не имею права», — вспомнила участница Comedy Woman.
Многие пользователи поздравили артистку с победой, однако некоторые посчитали, что первое место ей досталось незаслуженно.
«Надя, восхищаюсь!!! Поздравляю!»
«Надя, обалдеть! Поздравляю, умничка!»
«Ты мой герой!»
«Дима был достоин приза, у тебя есть все, ты звезда, а Диме еще работать и работать, чтобы приобрести квартиру», — делились мнением подписчики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что проект «Последний герой» стал новым испытанием в жизни Елены Прокловой.
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