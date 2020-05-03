Не может быть! Как Надежда Ангарская победила в «Последнем герое»

Несколько месяцев телезрители с интересом наблюдали за испытаниями участников восьмого сезона шоу «Последний герой». До финала дошли только самые храбрые: инвестор Игорь Жук, дояр из села Дмитрий Павлюк, звезда Comedy Woman Надежда Ангарская, а также рэпер Птаха, пишет Teleprogramma.pro.

Долгое время фанатам казалось, что лидирует Павлюк, однако завершающий выпуск удивил поклонников программы неожиданными итогами. Победительницей шоу стала Надежда Ангарская.

На своей странице в Instagram она рассказала, что ей помогло собраться с силами и взять волю в кулак.

«Спасибо моей маме! Спасибо ей за то, что она сделала: согласилась приехать с Давидом. Для меня ее приезд стал толчком, пинком, стимулом идти дальше. <…> Когда я увидела маму, я спросила у нее: „Мам, что дальше?“ Она ответила: „Не вздумай сдаваться, иди до конца“. И я для себя поняла, что сдаваться не имею права», — вспомнила участница Comedy Woman.

Instagram @nadezhdaanga

Многие пользователи поздравили артистку с победой, однако некоторые посчитали, что первое место ей досталось незаслуженно.

«Надя, восхищаюсь!!! Поздравляю!»

«Надя, обалдеть! Поздравляю, умничка!»

«Ты мой герой!»

«Дима был достоин приза, у тебя есть все, ты звезда, а Диме еще работать и работать, чтобы приобрести квартиру», — делились мнением подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что проект «Последний герой» стал новым испытанием в жизни Елены Прокловой.