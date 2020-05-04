Врач-педиатр жестоко убита в Красноярском крае

Проработавшая более 30 лет в детской поликлинике города Минусинск Красноярского края врач-педиатр Светлана Фахрутдинова была жестоко убита сегодня ночью. Об этом сообщает местное издание NGS24.RU.

По подозрению в совершении преступления задержан ее знакомый, с которым накануне у нее произошла ссора. Мужчина не выдержал и сначала избил медика, а потом пошел на кухню за ножом, которым нанес ей еще несколько ударов.

После совершения преступления он заснул и, проснувшись утром и осознав содеянное, сам позвонил в полицию.

«В настоящее время подозреваемый задержан, следствие вышло в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — заявили следователи.

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