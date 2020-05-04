По подозрению в совершении преступления задержан ее знакомый.

Врач-педиатр жестоко убита в Красноярском крае

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

Проработавшая более 30 лет в детской поликлинике города Минусинск Красноярского края врач-педиатр Светлана Фахрутдинова была жестоко убита сегодня ночью. Об этом сообщает местное издание NGS24.RU.

По подозрению в совершении преступления задержан ее знакомый, с которым накануне у нее произошла ссора. Мужчина не выдержал и сначала избил медика, а потом пошел на кухню за ножом, которым нанес ей еще несколько ударов.

После совершения преступления он заснул и, проснувшись утром и осознав содеянное, сам позвонил в полицию.

«В настоящее время подозреваемый задержан, следствие вышло в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — заявили следователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о групповом изнасиловании женщины на Кубани.

+4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака
6:39
Шарапову раскритиковали за выбор костюма для тренировки
6:10
Что формирует у человека стойкий иммунитет к COVID-19
5:54
Врач-педиатр жестоко убита в Красноярском крае
5:24
В Северной Осетии загорелся ресторан на площади 2,5 тысячи квадратных метров
5:05
Синоптики рассказали об «очагах тепла» на грядущей неделе в России

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака
Затравленная в соцсетях Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости Lentainform

Загрузка...