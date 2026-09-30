Пилоты подрались в небе и сообщили о захвате пассажирского самолета: что известно

Пассажирский самолет Flydubai подал сигнал о захвате

Рейс Flydubai оказался в центре внимания после того, как во время полета лайнер передал код 7700, а затем сигнал 7500, который используется при подозрении на захват воздушного судна.

После этого появились сообщения о потере связи с экипажем и возможном вмешательстве в работу самолета. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Самолет подал сигнал о возможной угрозе

Boeing 737 авиакомпании Flydubai выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив. Во время полета экипаж передал код 7700 — он используется в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Позднее самолет передал код 7500, который применяется при угрозе незаконного вмешательства, в том числе возможном захвате воздушного судна. После этого израильские СМИ сообщили о потере связи с экипажем.

Из-за полученного сигнала Израиль поднял в воздух истребители для проверки ситуации.

Лайнер изменил курс и направился в Саудовскую Аравию

Перед приближением к Тель-Авиву самолет изменил маршрут и начал удаляться от города. Позднее появились сообщения, что лайнер может совершить посадку в аэропорту Саудовской Аравии.

В итоге борт Flydubai приземлился на территории Саудовской Аравии. После посадки стало известно, что признаков угрозы безопасности самолета обнаружено не было.

Причиной могла стать драка в кабине пилотов

По данным израильского телеканала Kan News, произошедшее не рассматривалось как случай угона самолета.

Предварительно, причиной активации тревожного сигнала могла стать драка между членами экипажа. Другие подробности конфликта пока не раскрываются.

Сигнал 7500 автоматически запускает специальные процедуры реагирования, поскольку указывает на возможную угрозу для воздушного судна. Однако сама передача этого кода не означает, что захват самолета действительно произошел.

Что известно сейчас

На данный момент подтверждено, что самолет Flydubai изменил маршрут после подачи тревожных сигналов и совершил посадку в Саудовской Аравии.

Сообщения о возможном захвате лайнера не подтвердились. Причины, по которым экипаж передал коды тревоги, продолжают уточняться.

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