Подавший сигнал о захвате самолет приземлился в Саудовской Аравии

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 51 0

Диспетчеры сообщили о посадке лайнера в одном из аэропортов королевства.

Flydubai подал сигнал: посадка в Саудовской Аравии

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Самолет Flydubai, подавший сигнал о захвате, приземлился в аэропорту Саудовской Аравии. Об этом сообщают диспетчеры.

Ранее появилась информация, что рейс направлялся в Израиль из ОАЭ. Лайнер подал соответствующий сигнал и пропал с радаров. Об этом пишет израильское государственное телевидение.

Официального подтверждения данных о захвате на момент публикации не поступало. Детали инцидента уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что летчики стратегического бомбардировщика Ту-95 во время аварийного приземления в районе Красноярово отвели воздушное судно в сторону от жилой застройки. Борт совершал учебно-тренировочный вылет. По словам губернатора, пилоты приложили максимум усилий, чтобы избежать жертв на земле и защитить местное население. Орлов также добавил, что на месте ЧП задействованы спасательные расчеты, а обстановка контролируется. В Минобороны РФ уточнили: инцидент унес жизни шести членов экипажа. Еще один военный травмирован и госпитализирован. В ведомстве акцентировали, что на борту не было боеприпасов.

До этого в сети появились кадры с места падения военного борта в Приамурье.

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