Для перехвата захваченного самолета в воздух поднимали истребители

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 56 0

Рейс подал сигнал 7500, указывающий на подобную чрезвычайную ситуацию.

Перехватывали захваченный самолет

Фото: www.globallookpress.com/Gil Cohen Magen

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Для перехвата захваченного самолета, летевшего в Тель-Авив, были подняты истребители ВВС Израиля. Об этом сообщает издание Ynet.

Самолет Boeing 737 авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал два аварийных сигнала. Один из них 7700 — оповещает о чрезвычайных ситуациях, а второй 7500 — международный сигнал, указывающий на возможный захват рейса.

После получения этих сигналов Израиль поднял в воздух для перехвата воздушного судна истребители. Кроме того, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац назначили срочные консультации.

Позже стало известно, что самолет приземлился аэропорту Саудовской Аравии. По предварительным данным, причиной инцидента стала драка пилотов воздушного судна. Угрозы безопасности рейсу нет.

На борту находилось более 170 человек, в том числе 27 несовершеннолетних.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что очевидцы крушения стратегического бомбардировщика Ту-95 в Амурской области рассказали о последних минутах перед катастрофой.

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