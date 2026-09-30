Предварительной причиной сигнала тревоги на Boeing 737 назвали драку экипажа

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Срочная новость 90 0

На борту находились около 180 пассажиров.

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

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Предварительной причиной подачи сигнала бедствия на борту самолета Boeing 737 авиакомпании Flydubai могла стать драка между членами экипажа. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.

По данным гостелерадиокомпании, признаков угрозы безопасности воздушного судна не обнаружено. Другие подробности произошедшего пока не приводятся.

Ранее самолет, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал 7700, обозначающий аварийную ситуацию, а затем код 7500, который используется при возможном захвате воздушного судна. После этого лайнер изменил маршрут, совершил разворот над Иорданией и был перенаправлен в Саудовскую Аравию.

На борту Boeing 737 находились около 180 пассажиров. Для перехвата самолета, по данным израильского телеканала Channel 12, были направлены военные истребители. 

Самолет приземлился в Саудовской Аравии. Детали инцидента уточняются.

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