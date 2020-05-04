Астрофизики уверены: внезапное открытие станет настоящем прорывом в изучении нашей галактики.

Ученые обнаружили в космосе загадочную мертвую звезду

Фото: www.globallookpress.com

Ученые обнаружили в космосе одну из самых редких и загадочных звезд во всей галактике, нейтронную Swift J1818.0-1607. В результате детального изучения объекта стало понятно, что звезда давно погибла, однако то, что от нее осталось, продолжает излучать свет, а также выдавать странные радиосигналы, сообщает ScienceAlert.

Специалисты Технологического университета Суинберна, комментируя случившееся, выразили уверенность, что необычная находка вполне может быть «недостающим звеном» в группе магнитаров и пульсаров.

«На данном этапе нам еще многое неизвестно об этом новом магнетаре, но есть четкое сходство между ним и пульсарами с безумно мощными магнитными полями. Их сила в четыре миллиарда раз сильнее, чем у Земли, и в тысячу раз сильнее, чем у обычной нейтронной звезды. Мы до сих пор не понимаем, что на самом деле скрывается за этими космическими объектами. Сегодня нам известно лишь то, что в нашей галактике таких экстремальных звезд всего 24», — пояснил в беседе с изданием астрофизик Маркус Лоуэр.

Также ученый отметил, что необычный космический объект удалось обнаружить благодаря уникальному телескопу Burst Alert, размещенному в обсерватории Swift. Именно он и распознал главную отличительную особенность Swift J1818.0-1607 от других ее «сестер». Оказалось, что при переходе от низких частот к высоким у звезды резко падает яркость радиоизлучения. При этом иные радиомагнитары имеют достаточную и перманентную яркость по всему радиочастотному спектру.

«Это открытие, безусловно важно для нас. Теперь мы можем доказать, что пульсары могут эволюционировать в магнитары, а погибшие или разрушающиеся звезды обладают сверхмощными магнитными полями», — подытожил астрофизик.

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