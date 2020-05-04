В Минздраве назвали основные пути распространения коронавируса в России

Академик РАН и главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико рассказал об особенностях эпидемии коронавирусной инфекции в России. По словам эксперта, в условиях зарытых границ COVID-19 распространяется уже внутри страны и городов.

Специалист напомнил, что в РФ начали принимать карантинные меры уже в начале января. Так, власти своевременно закрыли границы с Китаем, где была зафиксирована вспышка вируса, однако большинство зараженных впоследствии прибыли из Европы.

«Эта инфекция коварна тем, что у нее очень длительный инкубационный период — от двух до 20 дней, и часть из приехавших заболеет спустя какое-то время по возвращении. Сегодня распространение инфекции идет уже внутри страны, внутри городов. И если вначале стояла задача предупредить завоз и выявить больных среди приезжающих, то сейчас выявить всех инфицированных мы не можем», — пояснил Брико в интервью «Российской газете».

Он отметил, что в настоящий момент происходит местное распространение вторичных и третичных случаев, причем наибольшая вероятность заразиться COVID-19 существует при тесном общении с родственниками, а также в местах с большим скоплением людей. Заметно растет число инфицированных в медицинских организациях, домах престарелых, воинских учреждениях и других подобных организациях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что всего в стране зарегистрировано 145 268 заболевших коронавирусом. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 1356 человек, выздоровели 18 095 человек. Проведено более 4,3 миллиона тестов.