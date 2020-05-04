«Накануне он мне звонил» — Разин раскрыл подробности смерти композитора «Ласкового мая»
Продюсер также сообщил, где и когда похоронят Владимира Бойко.
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Фото, видео: Instagram @razin_andrei_lm
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в беседе с 5-tv.ru рассказал подробности смерти и будущих похорон композитора коллектива Владимира Бойко.
По его словам, он предлагал родственникам покойного похоронить его в Москве на Троекуровском кладбище, но они распорядились иначе. В последние годы Бойко проживал с родными тетями в Воронеже, поэтому было принято решение проводить его в последний путь именно там.
«Его тети, сестры его покойной мамы, настояли на том, чтобы Володю все-таки похоронили в Воронеже. Поэтому похороны, по всей видимости, пройдут там послезавтра», — рассказал Разин.
Последнее время композитор много болел, а из-за пандемии коронавируса попасть к врачам было сложно. По мнению продюсера, к порогу смерти его подвела совокупность болезней.
«Ему было 60 лет. Накануне он мне звонил, сказал, что у него болит рука, опухоль. Из-за коронавируса он не мог долго попасть в больницу, потом попал, у него была жидкость. Давление у него было под 200, он постоянно страдал от этого, и видно, все эти болячки дали то, что произошел инсульт, кровоизлияние в мозг, и он скончался», — заключил Разин.
Он добавил, что строил совместные творческие планы с покойным незадолго до его кончины.
«С Володей у нас всегда были хорошие отношения, творческие. Я хотел его пригласить на второй фильм группы „Ласковый май“, он должен был написать музыку к нему, но, к сожалению, не успел», — рассказал продюсер.
Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти автора хитов «Ласкового мая» Владимира Бойко. Композитор сотрудничал с музыкальным коллективом с 1989 года.
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