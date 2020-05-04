Шокирующие кадры массовой драки на юго-востоке Москвы

Участники конфликта пустили в ход не только кулаки, но и бейсбольную биту.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © CHROMORANGE / Bilderbox, 5-tv.ru

Массовая драка среди бела дня произошла на юго-востоке Москвы возле вестибюля станции метро «Рязанский проспект». На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, что, несмотря на прохожих, в конфликте приняли участие более десяти человек.

Потасовка возле припаркованных автомобилей началась, когда группа мужчин напала на своих оппонентов. При чем в ход шли не только кулаки, но и бейсбольная бита, от ударов которой пострадал минимум один человек. Он получил травму головы.

Мотивы нападавших пока не известны.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео массовой драки курьеров по доставке в Петербурге.

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