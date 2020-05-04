Пара жила вместе несколько лет, прежде чем были произнесены брачные обеты в Вестминстерском аббатстве.

Почему принц Уильям почти 10 лет отказывался жениться на Кейт Миддлтон?

Фото: www.globallookpress.com © d75

Британский принц Уильям и Кейт Миддлтон отметили на днях девятую годовщину со дня свадьбы. Между тем внук королевы Елизаветы годами отказывался вести под венец свою избранницу, несмотря на оказываемое на него в семье серьезное давление, утверждает Mirror. Пара познакомилась и сблизилась еще в студенческие годы, примерно в 2002 году, несколько лет они жили вместе, однако брачные клятвы в Вестминстерском аббатстве произнесли только в 2011 году.

www.globallookpress.com © s22

«Они тренировались достаточно долго», — пошутил отец Уильяма принц Чарльз, когда за полгода до свадьбы было объявлено о помолвке.

Ссылаясь на книгу королевского эксперта Кэти Николл The Making of a Royal Romance («История королевского романа») издание пишет, что семья Уильяма считала Кейт идеально подходящей кандидатурой, однако сам он упорно продолжал откладывать важный шаг. В отличие от родителей и младшего брата, нынешний герцог Кембриджский ждал почти десять лет, пока они с Кейт не узнают друг друга как следует. По мнению Николл, такая осторожность связана с печальным опытом родителей Уильяма — принца Чарльза и принцессы Дианы.

«Он знал, что его отец был вынужден жениться на Диане, потому что она считалась подходящей невестой. Он избегал подобного давления и поклялся не спешить к алтарю», — пишет королевский эксперт.

www.globallookpress.com © s22

Зато когда принц решил, что время пришло, он сделал своей избраннице очень романтичное предложение. Как выяснилось позже, за месяц до официального объявления о помолвке, он увез Кейт Миддлтон в путешествие по Кении. Там один из дней они провели на озере Рутунду, безуспешно пытаясь поймать радужную форель, а затем на крыльце бревенчатого домика, в котором остановились влюбленные, Уильям встал на одно колено и позвал Кейт замуж.

www.globallookpress.com © l94

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уже несколько месяцев британское общество обсуждает разлад между принцами Уильямом и Гарри и строит догадки относительно его причин. Некоторые утверждают, что всему виной ссора между женами братьев — Кейт Миддлтон и Меган Маркл, но есть и другие версии.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
ТОП-5 знаков зодиака, перед которыми распахиваются любые двери

Последние новости

20:54
Волейбол и прогулки с детьми: как жители Петербурга нарушают самоизоляцию
20:43
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 4 мая
20:27
«Какая кроха»: именинник Данила Козловский умилил фанатов снимком с дочкой
20:16
Новый сезон «Танцев со звездами» стал беспрецедентным за историю проекта
20:05
Почему принц Уильям почти 10 лет отказывался жениться на Кейт Миддлтон?
19:54
Почти полмиллиона респираторов в сутки производится в России

Сейчас читают

Салют, Вера! Топ самых сексуальных мужских и женских имен
«Накануне он мне звонил» — Разин раскрыл подробности смерти композитора «Ласкового мая»
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров на YouTube

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок