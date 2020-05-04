Почему принц Уильям почти 10 лет отказывался жениться на Кейт Миддлтон?

Британский принц Уильям и Кейт Миддлтон отметили на днях девятую годовщину со дня свадьбы. Между тем внук королевы Елизаветы годами отказывался вести под венец свою избранницу, несмотря на оказываемое на него в семье серьезное давление, утверждает Mirror. Пара познакомилась и сблизилась еще в студенческие годы, примерно в 2002 году, несколько лет они жили вместе, однако брачные клятвы в Вестминстерском аббатстве произнесли только в 2011 году.

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«Они тренировались достаточно долго», — пошутил отец Уильяма принц Чарльз, когда за полгода до свадьбы было объявлено о помолвке.

Ссылаясь на книгу королевского эксперта Кэти Николл The Making of a Royal Romance («История королевского романа») издание пишет, что семья Уильяма считала Кейт идеально подходящей кандидатурой, однако сам он упорно продолжал откладывать важный шаг. В отличие от родителей и младшего брата, нынешний герцог Кембриджский ждал почти десять лет, пока они с Кейт не узнают друг друга как следует. По мнению Николл, такая осторожность связана с печальным опытом родителей Уильяма — принца Чарльза и принцессы Дианы.

«Он знал, что его отец был вынужден жениться на Диане, потому что она считалась подходящей невестой. Он избегал подобного давления и поклялся не спешить к алтарю», — пишет королевский эксперт.

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Зато когда принц решил, что время пришло, он сделал своей избраннице очень романтичное предложение. Как выяснилось позже, за месяц до официального объявления о помолвке, он увез Кейт Миддлтон в путешествие по Кении. Там один из дней они провели на озере Рутунду, безуспешно пытаясь поймать радужную форель, а затем на крыльце бревенчатого домика, в котором остановились влюбленные, Уильям встал на одно колено и позвал Кейт замуж.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уже несколько месяцев британское общество обсуждает разлад между принцами Уильямом и Гарри и строит догадки относительно его причин. Некоторые утверждают, что всему виной ссора между женами братьев — Кейт Миддлтон и Меган Маркл, но есть и другие версии.