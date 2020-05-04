Ранее с симптомами ОРВИ ушли двое сотрудников, у которых тест на коронавирус дал положительный результат.

Отделение для новорожденных в Петербурге закрыто из-за подозрения на COVID-19

Фото: ТАСС / RUNGROJ YONGRIT

Отделение патологии новорожденных в Петербурге закрыто на карантин. Информацию об этом 5-tv.ru подтвердила пресс-секретарь детской горбольницы № 1 Ирина Котова.

По предварительной информации, двое сотрудников ушли на больничный с симптомами ОРВИ. Позднее их тесты на COVID-19 дали положительный результат.

Прием пациентов из-за коронавируса в детскую горбольницу приостановлен. Сотрудники отделения патологии новорожденных продолжают работать в штатном режиме и остаются на рабочих местах — домой не отпускают.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как власти Петербурга объяснили очереди из неотложек возле больниц.

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