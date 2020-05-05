Новое имя короля: ученые предложили ввести другое название коронавируса

Итальянские специалисты вывели новый термин для уханьского COVID-19.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Fushion Medical Animation, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Итальянские ученые из университета Святого Рафаэля в Милане предложили ввести другое название для уханьского коронавируса. Специалисты опубликовали открытое письмо, в котором говорится о новом термине для внеклеточного агента, пишут «Известия».

«Мы предлагаем использовать термин MicroCLOTS (microvascular COVID-19 lung vessels obstructive thromboinflammatory syndrome) в качестве нового названия для тяжелой легочной коронавирусной болезни 2019 (COVID-19)», — говорится в тексте.

Данное название издание перевело дословно как «микрососудистый COVID-19 сосудов легкого с обструктивным тромбовоспалительным синдромом». Ученые утверждают, что инфекция способствует повреждению сосудов и повышенному образованию тромбов в органах дыхания человека, а также в мозге и других жизненно важных органах. В результате у пациентов может развиться полиорганная недостаточность, которая приводит к смерти.

Российские медики, в свою очередь, согласны с мнением итальянских коллег относительно последствий воздействия коронавируса. Несмотря на это, наши специалисты считают, что переименовывать COVID-19 не имеет смысла. На данный момент связь между новым внеклеточным агентом и развитием патологий достоверно не установлена.

Однако исследования биологических материалов скончавшихся умерших пациентов подтверждают факт повышенного тромбообразования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
5 мая
«Она совершенно здорова»: помощница Эдиты Пьехи рассказала о ее самочувствии
5 мая
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
5 мая
Дизайнер рассказал, маски какого цвета будут популярны летом
4 мая
Школьники Москвы получат итоговые оценки 15 мая
4 мая
Филипп Киркоров и его «детки-конфетки» сдали анализы на коронавирус
4 мая
Нужно ли делать плановые прививки детям во время пандемии коронавируса
4 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 4 мая
4 мая
Заболевания и смертность от COVID-19 напрямую связаны с нарушением самоизоляции
4 мая
Когда закончится самоизоляция — узнаем у Путина
4 мая
«Вы — герои нашего времени»: фанаты «Спартака» поддержали врачей на пустом стадионе

Читайте также

+3° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
2:44
Новое имя короля: ученые предложили ввести другое название коронавируса
2:28
«Она совершенно здорова»: помощница Эдиты Пьехи рассказала о ее самочувствии
2:12
«Игрок с тюремным прошлым»: Бывший тренер «Зенита» о будущем Кокорина
1:56
Марат Башаров обвинил бывшую супругу в алкоголизме
1:40
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ

Сейчас читают

Лукин или Луковый день: Что можно и что нельзя делать 5 мая
Давид Манукян предложил Бузовой прекратить отношения
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров на YouTube

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок