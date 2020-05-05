Новое имя короля: ученые предложили ввести другое название коронавируса

Итальянские ученые из университета Святого Рафаэля в Милане предложили ввести другое название для уханьского коронавируса. Специалисты опубликовали открытое письмо, в котором говорится о новом термине для внеклеточного агента, пишут «Известия».

«Мы предлагаем использовать термин MicroCLOTS (microvascular COVID-19 lung vessels obstructive thromboinflammatory syndrome) в качестве нового названия для тяжелой легочной коронавирусной болезни 2019 (COVID-19)», — говорится в тексте.

Данное название издание перевело дословно как «микрососудистый COVID-19 сосудов легкого с обструктивным тромбовоспалительным синдромом». Ученые утверждают, что инфекция способствует повреждению сосудов и повышенному образованию тромбов в органах дыхания человека, а также в мозге и других жизненно важных органах. В результате у пациентов может развиться полиорганная недостаточность, которая приводит к смерти.

Российские медики, в свою очередь, согласны с мнением итальянских коллег относительно последствий воздействия коронавируса. Несмотря на это, наши специалисты считают, что переименовывать COVID-19 не имеет смысла. На данный момент связь между новым внеклеточным агентом и развитием патологий достоверно не установлена.

Однако исследования биологических материалов скончавшихся умерших пациентов подтверждают факт повышенного тромбообразования.

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