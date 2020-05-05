Новое имя короля: ученые предложили ввести другое название коронавируса
Итальянские специалисты вывели новый термин для уханьского COVID-19.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака
Стас Михайлов с женой романтично станцевали под песню Киркорова — видео
Врач-гериатр дал три важных совета пожилым людям в самоизоляции
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 апреля, для всех знаков зодиака
«Так держать!» — Фадеев похудел за месяц еще на десять килограммов
Фото, видео: www.globallookpress.com / Fushion Medical Animation, 5-tv.ru
Итальянские ученые из университета Святого Рафаэля в Милане предложили ввести другое название для уханьского коронавируса. Специалисты опубликовали открытое письмо, в котором говорится о новом термине для внеклеточного агента, пишут «Известия».
«Мы предлагаем использовать термин MicroCLOTS (microvascular COVID-19 lung vessels obstructive thromboinflammatory syndrome) в качестве нового названия для тяжелой легочной коронавирусной болезни 2019 (COVID-19)», — говорится в тексте.
Данное название издание перевело дословно как «микрососудистый COVID-19 сосудов легкого с обструктивным тромбовоспалительным синдромом». Ученые утверждают, что инфекция способствует повреждению сосудов и повышенному образованию тромбов в органах дыхания человека, а также в мозге и других жизненно важных органах. В результате у пациентов может развиться полиорганная недостаточность, которая приводит к смерти.
Российские медики, в свою очередь, согласны с мнением итальянских коллег относительно последствий воздействия коронавируса. Несмотря на это, наши специалисты считают, что переименовывать COVID-19 не имеет смысла. На данный момент связь между новым внеклеточным агентом и развитием патологий достоверно не установлена.
Однако исследования биологических материалов скончавшихся умерших пациентов подтверждают факт повышенного тромбообразования.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 5 мая
- «Она совершенно здорова»: помощница Эдиты Пьехи рассказала о ее самочувствии
- 5 мая
- В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
- 5 мая
- Дизайнер рассказал, маски какого цвета будут популярны летом
- 4 мая
- Школьники Москвы получат итоговые оценки 15 мая
- 4 мая
- Филипп Киркоров и его «детки-конфетки» сдали анализы на коронавирус
- 4 мая
- Нужно ли делать плановые прививки детям во время пандемии коронавируса
- 4 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 4 мая
- 4 мая
- Заболевания и смертность от COVID-19 напрямую связаны с нарушением самоизоляции
- 4 мая
- Когда закончится самоизоляция — узнаем у Путина
- 4 мая
- «Вы — герои нашего времени»: фанаты «Спартака» поддержали врачей на пустом стадионе
Читайте также
93%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?