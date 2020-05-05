В России за сутки выявлено 10 102 новых случаев инфицирования COVID-19 в 83 регионах. Об этом рассказали в Оперативном штабе. Из них 49,1% не имели клинических проявлений болезни. Наибольшее число новых случаев заболевания коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве, Подмосковье и Петербурге. При этом почти 90% новых случаев COVID-19 в столице выявлено у людей младше 65 лет. По данным оперштаба, суточный рост числа новых случаев в России составил 7%.

Москва — 5714

Московская область — 822

Санкт-Петербург — 226

Нижегородская область — 174

Свердловская область — 133

Республика Дагестан — 128

Мурманская область — 127

Ямало-Ненецкий АО — 108

Краснодарский край — 97

Калужская область — 92

Республика Северная Осетия — 91

Республика Татарстан — 91

Ростовская область — 90

Рязанская область — 89

Приморский край — 88

Челябинская область — 86

Кабардино-Балкарская Республика — 81

Саратовская область — 78

Орловская область — 75

Тульская область — 75

Тамбовская область — 67

Курская область — 65

Новосибирская область — 65

Волгоградская область — 62

Республика Мордовия — 56

Ленинградская область — 53

Чувашская Республика — 49

Владимирская область — 48

Республика Ингушетия — 48

Липецкая область — 47

Красноярский край — 45

Калининградская область — 42

Ханты-Мансийский АО — 41

Ярославская область — 40

Белгородская область — 39

Брянская область — 37

Ставропольский край — 36

Республика Башкортостан — 34

Республика Бурятия — 34

Республика Марий Эл — 33

Ивановская область — 32

Чеченская Республика — 32

Воронежская область — 31

Астраханская область — 31

Хабаровский край — 31

Пензенская область — 30

Омская область — 30

Тверская область — 29

Оренбургская область — 28

Тюменская область — 28

Новгородская область — 27

Кировская область — 26

Иркутская область — 23

Алтайский край — 21

Республика Саха (Якутия) — 20

Томская область — 19

Псковская область — 18

Удмуртская Республика — 18

Пермский край — 18

Самарская область — 17

Забайкальский край — 17

Республика Коми — 16

Ульяновская область — 16

Республика Хакасия — 16

Магаданская область — 15

Смоленская область — 14

Амурская область — 14

Костромская область — 12

Карачаево-Черкесская Республика — 12

Камчатский край — 8

Вологодская область — 7

г. Севастополь — 7

Архангельская область — 6

Республика Крым — 6

Республика Адыгея — 5

Республика Тыва — 4

Курганская область — 3

Еврейская АО — 3

Республика Карелия — 2

Республика Калмыкия — 1

Республика Алтай — 1

Сахалинская область — 1

Чукотский АО — 1

Также сообщается о том, что за сутки от COVID-19 скончались 95 человек. Полностью выздоровели за сутки 1770 пациентов.

Всего в стране зарегистрировано 155 370 заболевших коронавирусом. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 1451 человек, выздоровели 19 865 человек. Проведено более 4,4 миллиона тестов.

В России за сутки выявлено 10 102 новых случаев инфицирования COVID-19 1/1

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