В России за сутки выявлено 10 102 новых случаев инфицирования COVID-19
Всего в стране зарегистрировано 155 370 заболевших коронавирусом. Проведено более 4,4 миллиона тестов.
Фото: ТАСС / Станислав Красильников
В России за сутки выявлено 10 102 новых случаев инфицирования COVID-19 в 83 регионах. Об этом рассказали в Оперативном штабе. Из них 49,1% не имели клинических проявлений болезни. Наибольшее число новых случаев заболевания коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве, Подмосковье и Петербурге. При этом почти 90% новых случаев COVID-19 в столице выявлено у людей младше 65 лет. По данным оперштаба, суточный рост числа новых случаев в России составил 7%.
Москва — 5714
Московская область — 822
Санкт-Петербург — 226
Нижегородская область — 174
Свердловская область — 133
Республика Дагестан — 128
Мурманская область — 127
Ямало-Ненецкий АО — 108
Краснодарский край — 97
Калужская область — 92
Республика Северная Осетия — 91
Республика Татарстан — 91
Ростовская область — 90
Рязанская область — 89
Приморский край — 88
Челябинская область — 86
Кабардино-Балкарская Республика — 81
Саратовская область — 78
Орловская область — 75
Тульская область — 75
Тамбовская область — 67
Курская область — 65
Новосибирская область — 65
Волгоградская область — 62
Республика Мордовия — 56
Ленинградская область — 53
Чувашская Республика — 49
Владимирская область — 48
Республика Ингушетия — 48
Липецкая область — 47
Красноярский край — 45
Калининградская область — 42
Ханты-Мансийский АО — 41
Ярославская область — 40
Белгородская область — 39
Брянская область — 37
Ставропольский край — 36
Республика Башкортостан — 34
Республика Бурятия — 34
Республика Марий Эл — 33
Ивановская область — 32
Чеченская Республика — 32
Воронежская область — 31
Астраханская область — 31
Хабаровский край — 31
Пензенская область — 30
Омская область — 30
Тверская область — 29
Оренбургская область — 28
Тюменская область — 28
Новгородская область — 27
Кировская область — 26
Иркутская область — 23
Алтайский край — 21
Республика Саха (Якутия) — 20
Томская область — 19
Псковская область — 18
Удмуртская Республика — 18
Пермский край — 18
Самарская область — 17
Забайкальский край — 17
Республика Коми — 16
Ульяновская область — 16
Республика Хакасия — 16
Магаданская область — 15
Смоленская область — 14
Амурская область — 14
Костромская область — 12
Карачаево-Черкесская Республика — 12
Камчатский край — 8
Вологодская область — 7
г. Севастополь — 7
Архангельская область — 6
Республика Крым — 6
Республика Адыгея — 5
Республика Тыва — 4
Курганская область — 3
Еврейская АО — 3
Республика Карелия — 2
Республика Калмыкия — 1
Республика Алтай — 1
Сахалинская область — 1
Чукотский АО — 1
Также сообщается о том, что за сутки от COVID-19 скончались 95 человек. Полностью выздоровели за сутки 1770 пациентов.
Всего в стране зарегистрировано 155 370 заболевших коронавирусом. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 1451 человек, выздоровели 19 865 человек. Проведено более 4,4 миллиона тестов.
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