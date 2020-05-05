Экс-солистка Serebro вышла на бой с «аппетитными складочками» от самоизоляции
Однако для Елены Темниковой это оказалось не так просто. Певица пожаловалась, что при этом она не знает, как полюбить спорт.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака
Стас Михайлов с женой романтично станцевали под песню Киркорова — видео
Врач-гериатр дал три важных совета пожилым людям в самоизоляции
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 апреля, для всех знаков зодиака
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Фото, видео: Instagram @lenatemnikovaofficial
Певица Елена Темникова, проведя несколько недель в самоизоляции, решила, что пора приводить в порядок фигуру и заняться зарядкой. На своей странице в Instagram бывшая участница группы Serebro опубликовала фото, на котором позирует на диване в новеньком спортивном костюмчике.
«Мне подарили это розовое чудо больше недели назад. И оно ждало своего часа. С сегодняшнего дня начну качать пресс и попу. Прямо сейчас. Я, конечно, норм отношусь к новым своим килограммам, но мышцы пора взбодрить. Молю, расскажите секрет, как полюбить спорт?» — подписала снимок Темникова.
Она также обратила внимание подписчиков на свои «аппетитные складочки на бедрах», которые стали результатом ее пристрастия к еде, особенно ночью.
Несколько часов спустя, в аккаунте 35-летней артистки появилось забавное видео, на котором она бесконечно обещает «точно» начать заниматься спортом «с завтрашнего дня». Правда, в подписи к ролику Елена рассказала, что у нее все-таки хватило силы воли позаниматься 15 минут, и она намерена продолжить бороться с ленью.
«Мотивашка для таких же, как я: даже три приседания — это лучше, чем ноль», — резюмировала звезда.
Ранее, как писал 5-tv.ru, Елена Темникова откровенно рассказала о серьезных проблемах с внешностью и объяснила, зачем ей потребовалось колоть в щеки жир с живота.
Читайте также
44%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?