Экс-солистка Serebro вышла на бой с «аппетитными складочками» от самоизоляции

Певица Елена Темникова, проведя несколько недель в самоизоляции, решила, что пора приводить в порядок фигуру и заняться зарядкой. На своей странице в Instagram бывшая участница группы Serebro опубликовала фото, на котором позирует на диване в новеньком спортивном костюмчике.

«Мне подарили это розовое чудо больше недели назад. И оно ждало своего часа. С сегодняшнего дня начну качать пресс и попу. Прямо сейчас. Я, конечно, норм отношусь к новым своим килограммам, но мышцы пора взбодрить. Молю, расскажите секрет, как полюбить спорт?» — подписала снимок Темникова.

Она также обратила внимание подписчиков на свои «аппетитные складочки на бедрах», которые стали результатом ее пристрастия к еде, особенно ночью.

Instagram @lenatemnikovaofficial

Несколько часов спустя, в аккаунте 35-летней артистки появилось забавное видео, на котором она бесконечно обещает «точно» начать заниматься спортом «с завтрашнего дня». Правда, в подписи к ролику Елена рассказала, что у нее все-таки хватило силы воли позаниматься 15 минут, и она намерена продолжить бороться с ленью.

«Мотивашка для таких же, как я: даже три приседания — это лучше, чем ноль», — резюмировала звезда.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Елена Темникова откровенно рассказала о серьезных проблемах с внешностью и объяснила, зачем ей потребовалось колоть в щеки жир с живота.