Мать восьмилетнего ребенка рассказала о причинах его нападения на отца с ножом

Женщина уже давно собиралась развестись с безработным супругом, злоупотребляющим алкоголем.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: picture alliance / Fotostand, 5-tv.ru

Жительница Петербурга, которую с ножом в руках попытался защитить маленький сын, рассказала 5-tv.ru о произошедшем семейном конфликте.

По ее словам, муж, с которым она еще ранее собралась развестись, нигде не работает, живет за ее счет, но при этом регулярно употребляет алкоголь.

«Он начал меня бить у шкафа, по лицу, за волосы схватил, потом еще по лицу, завалил на кровать, начал мутузить. Я старалась отбиться, потом он на меня навалился, начал придушивать. Я поняла, что уже не могу, все», — рассказала она в слезах.

За мать вступился 19-летний сын от первого брака, на которого разъяренный горе-глава семейства и переключился с криками: «Убью! Задушу!». Женщине кое-как удалось оттащить агрессора от парня.

В какой-то момент из своей комнаты вышел младший восьмилетний сын. Мать находилась в шоковом состоянии и пока затрудняется все точно восстановить в памяти, но затем муж схватился за полотенце и начал спрашивать, много ли крови у него на спине.

Выяснилось, что, испугавшись за маму, ребенок в попытке остановить происходящий кошмар пырнул отца ножом. Позднее «пострадавший» зачем-то растер по телу кровь, заявляя, что «ее много». Однако петербурженка подчеркнула, что было лишь несколько капель, и продемонстрировала небольшой кухонный нож, длина лезвия которого около четырех сантиметров.

На место прибыла полиция и скорая, «израненного» супруга забрали в больницу, а мать поехала снимать побои с 19-летнего сына, у которого на шее как раз проступили четкие следы удушения от рук отчима. Но и после этого мужчина не оставлял семью в покое, угрожая то умереть, то убить их, если его «сдадут», и вновь попросил денег.

«Все это время муж написывал, что сын ему почку разрезал, что будут операцию делать, что нужно 150 тысяч на операцию, что мы убийцы», — рассказала женщина.

Как передавал 5-tv.ru, по факту происшествия в отношении мужчины возбуждено два уголовных дела по статье «Угроза убийством». Задержанный был ранее судим за мошенничество, в настоящий момент является безработным. Также проверка показала, что пострадавшая женщина уже обращалась с жалобами на буянящего пьяного супруга по телефону экстренной помощи в конце февраля.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
Вечеринки, прогулки или работа? Как разные знаки зодиака выйдут из самоизоляции

Последние новости

22:46
Когда РФ войдет в ТОП-5 стран по числу заболевших COVID-19?
22:34
Самоизоляцию московской семьи нарушила змея — фото
22:22
ТОП-5 актрис, которые только хорошеют с годами
22:05
Пожар полностью охватил небоскреб в Арабских Эмиратах
21:59
Мать восьмилетнего ребенка рассказала о причинах его нападения на отца с ножом
21:44
Илон Маск показал новорожденного и шокировал публику его именем

Сейчас читают

Вечеринки, прогулки или работа? Как разные знаки зодиака выйдут из самоизоляции
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Каким знакам зодиака принесет удачу зеркальная дата — 05.05.2020?

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок