Мать восьмилетнего ребенка рассказала о причинах его нападения на отца с ножом

Жительница Петербурга, которую с ножом в руках попытался защитить маленький сын, рассказала 5-tv.ru о произошедшем семейном конфликте.

По ее словам, муж, с которым она еще ранее собралась развестись, нигде не работает, живет за ее счет, но при этом регулярно употребляет алкоголь.

«Он начал меня бить у шкафа, по лицу, за волосы схватил, потом еще по лицу, завалил на кровать, начал мутузить. Я старалась отбиться, потом он на меня навалился, начал придушивать. Я поняла, что уже не могу, все», — рассказала она в слезах.

За мать вступился 19-летний сын от первого брака, на которого разъяренный горе-глава семейства и переключился с криками: «Убью! Задушу!». Женщине кое-как удалось оттащить агрессора от парня.

В какой-то момент из своей комнаты вышел младший восьмилетний сын. Мать находилась в шоковом состоянии и пока затрудняется все точно восстановить в памяти, но затем муж схватился за полотенце и начал спрашивать, много ли крови у него на спине.

Выяснилось, что, испугавшись за маму, ребенок в попытке остановить происходящий кошмар пырнул отца ножом. Позднее «пострадавший» зачем-то растер по телу кровь, заявляя, что «ее много». Однако петербурженка подчеркнула, что было лишь несколько капель, и продемонстрировала небольшой кухонный нож, длина лезвия которого около четырех сантиметров.

На место прибыла полиция и скорая, «израненного» супруга забрали в больницу, а мать поехала снимать побои с 19-летнего сына, у которого на шее как раз проступили четкие следы удушения от рук отчима. Но и после этого мужчина не оставлял семью в покое, угрожая то умереть, то убить их, если его «сдадут», и вновь попросил денег.

«Все это время муж написывал, что сын ему почку разрезал, что будут операцию делать, что нужно 150 тысяч на операцию, что мы убийцы», — рассказала женщина.

Как передавал 5-tv.ru, по факту происшествия в отношении мужчины возбуждено два уголовных дела по статье «Угроза убийством». Задержанный был ранее судим за мошенничество, в настоящий момент является безработным. Также проверка показала, что пострадавшая женщина уже обращалась с жалобами на буянящего пьяного супруга по телефону экстренной помощи в конце февраля.