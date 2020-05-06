Биография принца Гарри и его супруги Меган Маркл стала бестселлером, хотя еще даже не появилась в продаже. Книга возглавила список предзаказов.

На прилавки она попадет только в середине августа. Издание называется «В поисках свободы». На его страницах Гарри и Меган расскажут, как вступили в противоборство со всей монаршей семьей Британии и отказались от королевских обязанностей.

Авторы — журналисты популярных женских журналов, которых герцог и герцогиня Сассекские сами пригласили для написания своей истории. Так что очевидно — скандальных подробностей в книге, скорее всего, не будет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что биография герцогов Сассекских должна развеять все мифы о неоднозначной королевской паре.