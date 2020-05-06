Биография принца Гарри и его супруги Меган Маркл стала бестселлером
К слову, книга появится на прилавках только в середине августа, но спрос на нее уже затмил все остальные новинки года.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака
Стас Михайлов с женой романтично станцевали под песню Киркорова — видео
Врач-гериатр дал три важных совета пожилым людям в самоизоляции
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 мая
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com /I-Images, 5-tv.ru
Биография принца Гарри и его супруги Меган Маркл стала бестселлером, хотя еще даже не появилась в продаже. Книга возглавила список предзаказов.
На прилавки она попадет только в середине августа. Издание называется «В поисках свободы». На его страницах Гарри и Меган расскажут, как вступили в противоборство со всей монаршей семьей Британии и отказались от королевских обязанностей.
Авторы — журналисты популярных женских журналов, которых герцог и герцогиня Сассекские сами пригласили для написания своей истории. Так что очевидно — скандальных подробностей в книге, скорее всего, не будет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что биография герцогов Сассекских должна развеять все мифы о неоднозначной королевской паре.
Читайте также
62%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?