Принц Гарри и Меган Маркл отказались продавать особняк в США

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 22 0

Ранее пара намеревалась продать или сдать дом из-за налогов.

Что известно о продаже особняка семьи принца Гарри

Фото: © Getty Images/Asanka Ratnayake / Stringer

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Принц Гарри и Меган Маркл отказались продавать особняк в США

Принц Гарри и Меган Маркл отказались продавать свой элитный особняк в Калифорнии. Об этом сообщает портал Super.ru со ссылкой на издание Page Six.

«Никто туда не заселяется. На объекте по-прежнему работает нанятый персонал, который полностью поддерживает порядок и занимается обслуживанием территории особняка», — говорится в сообщении инсайдера, близкого к семье герцога и герцогини Сассекских.

Известно, что пара намеревалась продать или сдать в аренду дом площадью 1600 квадратных метров. Причиной этому источники называли налоги и ипотечные выплаты на сумму 600 тысяч долларов.

Также в материале Page Six приводится описание особняка: внутри находятся девять спален и 16 ванных комнат, в нем есть теннисный корт, чайный домик, бассейн, детский коттедж, розарий и двухкомнатный гостевой дом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему принц Уильям при получении королевского статуса может добиваться лишения принца Гарри и Меган Маркл титулов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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