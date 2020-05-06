К проверке по факту произошедшего подключился Следственный комитет.

Студентка из Китая выпала из окна общежития во Владивостоке

Фото: ТАСС / Анна Майорова

Студента из Китая погибла после падения из окна общежития во Владивостоке, где проживала во время обучения. Об этом сообщает РИА Новости.

К проверке по факту гибели иностранной студентки подключился региональный Следственный комитет. Известно, что ЧП произошло в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

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