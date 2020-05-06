Студентка из Китая выпала из окна общежития во Владивостоке

Студента из Китая погибла после падения из окна общежития во Владивостоке, где проживала во время обучения. Об этом сообщает РИА Новости.

К проверке по факту гибели иностранной студентки подключился региональный Следственный комитет. Известно, что ЧП произошло в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).