Студентка из Китая выпала из окна общежития во Владивостоке
К проверке по факту произошедшего подключился Следственный комитет.
Фото: ТАСС / Анна Майорова
Студента из Китая погибла после падения из окна общежития во Владивостоке, где проживала во время обучения. Об этом сообщает РИА Новости.
К проверке по факту гибели иностранной студентки подключился региональный Следственный комитет. Известно, что ЧП произошло в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
Читайте также
+9° 758 мм рт. ст.
62%
62%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?