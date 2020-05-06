На поддержку здравоохранения во время борьбы с коронавирусом из бюджета России выделят 200 миллиардов рублей. Об этом в интервью газете «Ведомости» рассказал Антон Силуанов.

По его словам, в нашей стране не планируют идти по пути США, где всем людям раздавали деньги в качестве меры поддержки. Министр финансов подчеркнул, что у нас помощь получат те, кто в ней действительно нуждается. Например, бизнесмены, которым нужно сохранить рабочие места.

В целом расходы бюджета России для поддержания экономики в этом году будут увеличены более чем на один триллион рублей. А вот доходы будут на четыре триллиона меньше, чем ожидалось.

Значительная часть — это последствия обвала цен на нефть. Баррель марки Брент сейчас стоит 32 доллара, это самый высокий показатель с середины апреля. Однако, по словам главы Минфина, Россия создала все необходимые финансовые буферы и проживет даже при цене нефти в $10 за баррель.