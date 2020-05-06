Звезда Голливуда Милла Йовович показала подписчикам в Instagram интимный процесс вскармливания грудью двухмесячной дочери Ошин. Новое фото актрисы никого не смутило. Напротив, поклонники восхитились увиденным.

Исполнительница главных ролей в фильмах «Обитель зла» и «Пятый элемент» написала под фото, что наслаждается совместными моментами с наследницей. Уход за ней — ее любимое время.

«Этот сладкий маленький кекс смотрит на меня своими проникновенными глазами, с крошечными руками, своим невероятным ароматом, этими пушистыми волосами. Я очень дорожу этим периодом. Такой короткий всплеск в моей жизни, но он принесет самые сладкие воспоминания, когда я оглянусь назад», — поделилась Йовович.

Instagram @millajovovich

Как уточняет сайт Teleprogramma.pro, актриса замужем за режиссером Полом Андерсеном. В браке у них три дочери: 12-летняя Эвер, пятилетняя Дэшилл и крошка Ошин. Благодаря своей матери девочка уже знаменита на весь мир.

«Вы потрясающая мама»,

«Нет ничего прекраснее, чем мать, кормящая ребенка»,

«Кормление грудью — это действительно самые сладкие моменты в материнстве», — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Милла Йовович в самоизоляции выращивает помидоры.