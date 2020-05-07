Астрономы впервые зафиксировали вспышки радиоволн в Млечном пути и определили их источник.

Сигнал был зафиксирован канадским радиотелескопом CHIME 28 апреля 2020 года. Причем излучение исходило не из далеких галактик. Астрономы определили, что в этой точке неба находится объект SGR 1935+2154. Вероятно, именно он и стал источником всплеска.

Данное небесное тело относится к магнетарам и имеет невероятно сильное магнитное поле: 1013-1014 гауссов, в то время, как магнитное поле Земли имеет индукцию менее одного гаусса. По этой причине именно оно могло стать источником излучения.

Однако астрономы сомневаются, действительно ли это радиовспышка, ведь ее еще никогда не наблюдали так близко. Для земных телескопов она выглядит гораздо ярче, чем типичный быстрый радиовсплеск, поэтому есть вероятность ошибочного предположения.

Ученые планируют тщательно изучить сигнал в ближайшее время и дать точный ответ.

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