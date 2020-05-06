Самолет с 30-метровой георгиевской лентой пролетел в небе над Сан-Диего

Таким образом штат Калифорния присоединился к международной акции, приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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Фото, видео: ТАСС / Станислав Красильников

Огромную георгиевскую ленточку развернули в американском Сан-Диего. Таким образом штат Калифорния присоединился к международной акции, приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Тридцатиметровое полотно прицепили к самолету и подняли в небо. За необычным полетом наблюдали тысячи восхищенных жителей города. Ранее такой же самолет кружил в небе Чикаго и Далласа, а 9 мая ленту поднимут над Нью-Йорком.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как проходит акция «Георгиевская ленточка» в регионах России. Пандемия коронавируса перевела в новый формат знаменитую акцию памяти, которой в этом году исполняется 15 лет.

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