Как проходит акция «Георгиевская ленточка» в регионах России

Накануне Дня Победы в России продолжается акция «Георгиевская ленточка». Из-за пандемии коронавируса она приобретает новые бесконтактные формы. Как узнал 5-tv.ru, волонтеры в регионах передают символ праздника крупным организациям для дальнейшего распространения среди населения.

В Сахалинской области георгиевские ленточки передали Сахалинской областной клинической больнице и крупному супермаркету. Как рассказал исполняющий обязанности руководителя регионального агентства по делам молодежи Дмитрий Смекалов, всего в планах волонтеров раздать порядка 75 тысяч георгиевских ленточек.

«Из-за ситуации с коронавирусом передача ленточек организована бесконтактным способом, чтобы минимизировать контакт с людьми и обезопасить их. Символы Дня Победы направляем в те места, которые чаще всего посещают жители: в магазины, аптеки и больницы», — рассказал Смекалов.

В Челябинске тоже началась раздача главного символа праздника Победы. Волонтеры развозят георгиевские ленты на предприятия и в больницы, предварительно упаковав каждую. К пакетику прилагается инструкция, в которой указано, как крепить ленту на груди. Партию ленточек уже получили на челябинском трубопрокатном заводе и в крупной городской больнице. Медсестры распространяют ленты среди персонала, а также раздают пациентам. Всего в городе намерены раздать 20 тысяч ленточек.

В республике Дагестан оставляют символы праздника в магазинах, чтобы продавцы могли передавать георгиевские ленточки покупателям. Кроме того, наделяют ими и правоохранителей.

«Мы передаем георгиевские ленточки организациям, которые могут потом раздавать их всем посетителям. На сегодняшний день мы передали ленточки УФСИН по республике Дагестан, Росгвардии. Также их получили торговые сети, супермаркеты, блокпосты — всем проезжающим раздают их», — рассказал руководитель Дагестанского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Магомед Гусейханов.

В некоторых регионах России, несмотря на пандемию коронавируса, раздают георгиевские ленты прямо на улицах. Чтобы обезопасить людей, волонтеров снабжают всеми средствами защиты.

«Учитывая такое положение в мире, в нашем городе, все массовые мероприятия отменены, но это не отменяет подвиг наших предков. Поэтому мы раздаем георгиевские ленточки, символ Победы. Люди радуются. Конечно, все наши волонтеры оснащены масками, перчатками, передаем на дистанции», — рассказал руководитель волонтерского центра партии «Единая Россия» по Владивостокскому городскому округу Александр Старжинский.

Кроме того, в России активно набирает обороты и онлайн-акция памяти Победы. Более 200 тысяч пользователей сети интернет выложили фотографии с георгиевскими лентами на своих страницах в социальных сетях. Люди сопровождают свои посты хэштегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома. Также в регионах страны символы Победы раздают и ветеранам вместе с продуктовыми наборами к 9 мая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что более 600 тысяч человек хотят принять участие в акции «Бессмертный полк онлайн». Такое число заявок пришло организаторам акции всего за неделю с начала старта регистрации.