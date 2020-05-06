«Кролик»: жена Малинина показалась фанатам в халате и с косметической маской

Супруга певца пошутила, что маски бывают разные даже в пору коронавируса.

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Фото, видео: Instagram @doktoremmamalinina

Режим самоизоляции задал тренд на естественную красоту. Уходят в прошлое наращенные ресницы, волосы, яркий макияж и наряды, в которых можно только красиво пройтись по красной дорожке. Теперь все больше звезд «разоблачаются» и показывают, как на самом деле они выглядят у себя дома. Последовала этому примеру и супруга певца Александра Малинина Эмма. 57-летняя красотка показалась подписчикам в Instagram в простом домашнем халате и с косметической маской на лице.

«Маски бывают разные», — шутливо подписала снимок Малинина.

Instagram @doktoremmamalinina

Поклонники поддержали жену певца, в комментариях ей строчили комплименты. Некоторым ее вид в белом халате и с собранными пучком волосами, перехваченными пышной резинкой, напомнил одно ушастое животное.

«Красоту ничем не испортить!»

«Уход и любовь к себе — это прекрасно!»

«Такой кролик»

«Ой, какая прелесть»

«Неснимаемая маска от коронавируса», — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как супруга певца Эмма Малинина поделилась теплым фото в объятиях двойняшек.

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