«Кролик»: жена Малинина показалась фанатам в халате и с косметической маской
Супруга певца пошутила, что маски бывают разные даже в пору коронавируса.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака
Стас Михайлов с женой романтично станцевали под песню Киркорова — видео
Фото, видео: Instagram @doktoremmamalinina
Режим самоизоляции задал тренд на естественную красоту. Уходят в прошлое наращенные ресницы, волосы, яркий макияж и наряды, в которых можно только красиво пройтись по красной дорожке. Теперь все больше звезд «разоблачаются» и показывают, как на самом деле они выглядят у себя дома. Последовала этому примеру и супруга певца Александра Малинина Эмма. 57-летняя красотка показалась подписчикам в Instagram в простом домашнем халате и с косметической маской на лице.
«Маски бывают разные», — шутливо подписала снимок Малинина.
Поклонники поддержали жену певца, в комментариях ей строчили комплименты. Некоторым ее вид в белом халате и с собранными пучком волосами, перехваченными пышной резинкой, напомнил одно ушастое животное.
«Красоту ничем не испортить!»
«Уход и любовь к себе — это прекрасно!»
«Такой кролик»
«Ой, какая прелесть»
«Неснимаемая маска от коронавируса», — писали фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как супруга певца Эмма Малинина поделилась теплым фото в объятиях двойняшек.
Читайте также
32%
1.24 80.06
0.94
Нашли ошибку?